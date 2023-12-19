Sorsan, ağızlarını yaya yaya “Ekonomi kötü yaaaeeeaa” derler! O öğrenci öyle bir şey söyledi ki, duyan şaştı kaldı

Bir sosyal medya yayıncısı İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde okuyan öğrencilere "Kombinin ne kadar?" diye sordu. Öğrencilerden gelen yanıtlar sosyal medyanın gündemine oturdu. Bir öğrenci giydiği yeleğin "45 bin lira" olduğunu söyleyince insanların ağzı açık kaldı.

Bir öğrenci "Çizmelerim bin küsür TL, montumun fiyatını hatırlamıyorum. Şapkam hediye. Çantam da 200-250 TL arası" dedi. Aldığı hediyeleri anlatan bir diğer öğrenci ise "Vintagedan aldım 600 TL verdim. Arkadaşımın hediyesi, annemin hediyesi. Full hediye bu arada üstümdekiler. Kemerimin tokasını İspanya'dan almıştım. Bunu sezondan aldım 250 lira olması lazım. Ayakkabılarım da hediye. Çantam da hediye." diye konuştu.

“Özel seri, 45 bin liraya almıştım”

Üzerindeki kıyafetin Türkiye'de olmadığını söyleyen bir öğrenci ise "Özel seri, Türkiye'de yok galiba. 45 bin TL'ye almıştım. Tişört 17 bin TL. Ayakkabı 4 bin TL." şeklinde konuştu.



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