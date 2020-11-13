Soros’un çocukları 1 kapattı, 5 açtı!

Türkiye’yi kabile devleti sanan ve iç karışıklık çıkardığı diğer ülkelere benzetmeye çalışan Soros ülkemizdeki faaliyetlerini sonlandırdığını iddia etse de istihbarat birimlerinin ortaya çıkardığı gerçekler tam tersini söylüyor. Açık Toplum Vakfı’nın ülkemizdeki çalışmaları kağıt üzerinde nihayete erdirilmiş gibi görünüyor olsa da Osman Kavala’nın yönetiminde olduğu yapılanmalar üzerinden benzer faaliyetleri aynen yürütüyor.

Bilindiği üzere Kavala, Soros’un Açık Toplum Vakfı’nın Türkiye’deki bir numaralı ismiydi. Kavala halen Gezi Parkı ve 15 Temmuz darbe girişimlerinde parmağı olduğu gerekçesiyle cezaevinde tutuklu bulunuyor. Kavala’nın en bilindik vakfı olan Anadolu Kültür Derneği George Soros’un Açık Toplum Vakfı tarafından fonlanıyor. Yine aynı dernek, British Council ve Chevron isimli oluşumlar tarafından destek görüyor.

Kilit isim Kavala

Osman Kavala’nın kurucusu olduğu Hakikat Adına Hafıza Merkezi isimli fitne yuvası da Soros tarafından destekleniyor. Derneği internet sitesinde bu ilişki açıkça ilan ediliyor. Hakikat Adına Hafıza Merkezi’nin başkanları arasında, Murat Çelikkan da bulunuyor. Bilindiği üzere Çelikkan, PKK’nın propaganda bülteni Özgür Gündem paçavrasının genel yayın yönetmenliğini yapmış ve terör destekçiliğinden 18 ay hapis yatmıştı. Terör örgütü PKK katliam yaptığında üç maymunu oynayıp, eli kanlı hainlere operasyon yapıldığında ‘barış çağrısı’ yapmasıyla tanınan Barış Vakfı’nın kurucularından biri de yine Osman Kavala. Bu örgüt, dün Açık Toplum Vakfı hangi provokatif faaliyetlere imza atıyorsa bugün bir benzerini yapıyor. Dernek finansal gücünü Sorosçu Kavala’dan alıyor.

Görünür de kapalı

Sivil ve Ekolojik Haklar Derneği’nin (SEHAK) kurucusu ve danışma kurulu üyesi de Osman Kavala. Dernek “Bu daha başlangıç” gibi oldukça provokatif bir sloganı kullanıyor. Derneğin kuruluş misyonu arasında Gezi parkı vandallığına övgüler düzülüyor ve şu ifadelere yer veriliyor: “Gezi hareketi gibi milyonlarca insanı sokağa döken hareketlere, diğer yandan ise 90 yıllık cumhuriyet tarihinin tabu haline getirdiği konularda yüzleşme yönünde atılan adımlara tanık olduk.” Kültürel Mirası Koruma Derneği’nde de Kavala’nın parmağı mevcut. Kavala söz konusu derneğin kurucuları arasında yer alıyor ve sübvanse edilmesine aktif rol oynuyor.