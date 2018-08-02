Soros'çu Tuna Bekleviç'ten ABD'ye alçak çağrı...

Bir dönem AK Parti'nin içerisine kadar sızan Amerikan köpeği Bekleviç ABD'nin skandal yaptırım kararının ardından sosyal medya hesabından alçak bir paylaşım yaptı.

Karar karşısında adeta zil takıp oynayan Türkiye düşmanı Bekleviç ''ABD’nin Erdoğan rejiminin Bakanları Süleyman Soylu, Abdülhamit Gül’e yaptırım uygulama kararını olumlu buluyor; alınan bu kararın rejimin siyaset,iş dünyası,bürokrasi ve yargıdaki tüm uzantılarını kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini düşünüyorum.'' şeklinde skandal ifadeler kullandı.