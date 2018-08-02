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Soros'çu Tuna Bekleviç'ten ABD'ye alçak çağrı...

Yakın zamana kadar Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesi olan Soros'çu Tuna Bekleviç, ABD'ye yaptırım kararını genişletme çağrısı yaptı.

02 Ağustos 2018 Perşembe 14:19
Soros'çu Tuna Bekleviç'ten ABD'ye alçak çağrı...

Bir dönem AK Parti'nin içerisine kadar sızan Amerikan köpeği Bekleviç ABD'nin skandal yaptırım kararının ardından sosyal medya hesabından alçak bir paylaşım yaptı.

Karar karşısında adeta zil takıp oynayan Türkiye düşmanı Bekleviç ''ABD’nin Erdoğan rejiminin Bakanları Süleyman Soylu, Abdülhamit Gül’e yaptırım uygulama kararını olumlu buluyor; alınan bu kararın rejimin siyaset,iş dünyası,bürokrasi ve yargıdaki tüm uzantılarını kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini düşünüyorum.'' şeklinde skandal ifadeler kullandı.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 14:19
  1. Tuna Bekleviç
  2. ABD

YORUM YAZ

  • İsa KESKİNİsa KESKİN14 dk önce
    Şu cürete bak! Bu cesareti nerden alıyor? Vatandaşa Azrail olan yargı bu hempaya niye dokunmuyor? Dokunun şu tiplere bu da bizim yaptırımımız olsun...
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