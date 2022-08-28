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Spor Sörloth sonunda imzayı atıyor!
Spor

Sörloth sonunda imzayı atıyor!

Fenerbahçe'yle de adı anılan Alexander Sörloth'un yeni takımı belli oluyor. Leipzig forması giyen Norveçli golcünün kiralık olarak Real Sociedad'a imza atması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-28 15:04:00 - 2022-08-28 15:05:13
Sörloth sonunda imzayı atıyor!

Fenerbahçe'yle de adı anılan Alexander Sörloth'un yeni takımı belli oluyor. Leipzig forması giyen Norveçli golcünün kiralık olarak Real Sociedad'a imza atması bekleniyor.

Transfer döneminde adı sıklıkla Fenerbahçe ile anılan Alexander Sörloth, Real Sociedad'a geri dönüyor.

İspanyol basını Norveçli golcünün 1 sezon kiralık olarak Real Sociedad'da forma giyeceğini yazdı.

Sörloth'un gün içerisinde sağlık kontrolünden geçip İspanyol ekibine imza atması bekleniyor.

 

 

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