Sörloth kıymete bindi! Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra... Müthiş pazarlık...

La Liga'da fırtına gibi esen Trabzonspor'un eski yıldızı Alexander Sörloth Avrupa devlerinin dikkatini çekerken, fiyatı dudak uçuklattı. İşte detaylar...

İtalyan devi Roma, İspanya La Liga'da sezonun en çok gol atan ikinci futbolcusu olan Süper Lig'in eski gol kralı Alexander Sörloth ile yakından ilgileniyor.

FİYATI 35 MİLYON EURO

İspanyol Relevo'da yer alan habere göre; Roma, serbest kalma maddesi 38 milyon euro olan Sörloth için Villarreal ile masaya oturdu. Villarreal ilk aşamada Sörloth için 35 milyon istedi.

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Roma cephesi bu rakamı ödemeyemeyeceğini, bunun yerine anlaşmaya ortak mutabakata varılacak bir oyuncunun dahil edilebileceğini belirtti.