Sörloth geliyor!

Geçtiğimiz yıllarda Trabzonspor’da oynadığı futbolla taraflı-tarafsız herkesin takdirini kazanan ve RB Leipzig’e giden Norveçli gol makinası Alexander Sörloth İçin Fenerbahçe’nin devreye girerek RB Leipzig’e 2,5 milyon euroluk Satın Alma Opsiyonlu Kiralama teklifinde bulunduğu iddia edildi. Fenerbahçe’nin bu sezon şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemesi için Samatta’nın yanına rekabeti artıracak kaliteli bir son vuruş ustasını getirmesi gündemde.

Trabzonspor’da oynadığı futbolla beğeni kazanan Norveçli golcü için Fenerbahçe Yönetim Kurulu’nun çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Özellikle Leipzig’de yeni hoca Jesse Marsch’ın kadroda düşünmediği golcü oyuncu için Fenerbahçe ve Trabzonspor’un tekrar kiralama formülüyle Norveçliyi kadroya katmak istediği bildirildi.

Türkiye'ye dönmesi halinde oyuncunun transfer önceliğine sahip olan Bordo-Mavililer, 25 yaşındaki Norveçli futbolcuya 2.6 milyon Euro garanti para önerirken Sarı-Lacivertliler tekliflerini 3.4 milyon Euro'ya kadar yükseltti.

Taraftarlar tarafından sosyal medya kıskacına alınan Norveçli golcünün de cazip bir teklife hayır demeyeceği bekleniyor.