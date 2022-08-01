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Spor Sörloth, Fenerbahçeli taraftara cevap verdi
Spor

Sörloth, Fenerbahçeli taraftara cevap verdi

Fenerbahçeli taraftarın aylardır transfer edilmesi için sosyal medyayı ayağa kaldırdığı Alexander Sörloth, bir taraftarın çağrısına cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-01 10:17:00 -
Sörloth, Fenerbahçeli taraftara cevap verdi

Bir dönem Trabzonspor'da gösterdiği performansla kendisine hayran bırakan Alexander Sörloth'un ismi uzun zamandır Fenerbahçe ile anılıyor.

Sarı-lacivertliler, Red Bull Leipzig'de forma giyen 26 yaşındaki Norveçli futbolcuyu transfer ederek golcü transferini bitirmeyi hedefliyor.

Sörloth ile bir araya gelen bir taraftar, kendisine Fenerbahçe iddialarını sordu. Taraftarın "Bugün RB Leipzig'den Alexander Sörloth ile birlikteyiz. Seni bekliyoruz Alex, Fenerbahçe'ye... Neler söylemek istersin?" sözlerine yanıt veren Sörloth, "Şu anda Leipzig'deyim ama bu sezon Fenerbahçe'ye iyi şanslar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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ÖNCE TRABZONA GİDER neden fenerde kendini rezil etsin.
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