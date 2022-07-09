Sörloth bu teklifi reddedemeyecek!

Bonservis bedelinin yüksek olması nedeniyle Beşiktaş ve Galatasaray’ın gündeminden çıkan Sörloth için tüm imkanlarını zorlayan sarı lacivertliler, transferi bir an önce bitirmeyi hedefliyor. Yıllık 2 milyon Euro teklif edilen Norveçli, daha önce Trabzonspor formasıyla başarılı olduğu Türkiye’ye dönmeye sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'de teknik direktörden sonra sezonun en önemli hamlesi olarak görülen santrfor transferinde Alexander Sörloth ismi yeniden ön plana çıktı. Bonservis bedelinin yüksek olması nedeniyle Beşiktaş ve Galatasaray’ın gündeminden çıkan Norveçli futbolcu için RB Leipzig ile görüşmelerini sürdüren sarı lacivertli yönetim, hedefine ulaşabilmek için tüm şartlarını zorluyor.

İLK TEKLİFLERİ 6 MİLYON EUROYDU

Sörloth'u 2020 yılında 20 milyon Euro’ya satın alan RB Leipzig’e daha önce 6 milyon Euro öneren Fenerbahçe, teklifini ‘6.5 milyon Euro ve bir sonraki satıştan pay’ şeklinde yeniledi. Sarı lacivertli yöneticiler, 26 yaşındaki futbolcuya da yılda 2 milyon Euro garanti para teklif etti. Alexander Sörloth’un, daha önce Trabzonspor formasıyla çok başarılı olduğu Türkiye’ye dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.

ALTERNATİFİ BREZİLYALI ERİSON

Spor Arena'ya göre, Fenerbahçe, transferi bir an önce bitirip futbolcuyu 27 Temmuz’da Dinamo Kiev ile oynanacak Şampiyonlar Ligi rövanş maçına yetiştirmeyi hedeflerken, RB Leipzig Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Sörloth’u hazırlık kampında görmek istediğini bildirdi. Fenerbahçe, Sörloth transferini gerçekleştiremediği takdirde Botafogo’da oynayan Erison’a yönelecek. Piyasa değeri 1.5 milyon Euro olan 23 yaşındaki solak santrfor bu sezon 24 maçta 14 gol, 3 asist üretti.