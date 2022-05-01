Sörloth attı, Falcao karşılık verdi
İspanya Ligi'nde Alexander Sörloth Real Sociedad'ı deplasmanda 1-0 öne geçirdi, Radamel Falcao ise Rayo Vallecano'ya bir puanı kazandıran golü atmayı başardı.
Real Vallecano ile Real Sociedad arasındaki maç 1-1 sona erdi. Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Real Sociedad, Alexander Sörloth'un 33. dakikadaki golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti.
İlk yarı bu skorla sona ererken; Radamel Falcao 77. dakikada oyuna girdi ve aynı dakikada golünü attı. Topla ilk buluşmasında ve 56 saniyede ağları havalandıran Radamel Falcao, skoru eşitledi: 1-1.
Eski Galatasaraylı yıldız, İspanya Ligi'nde bu sezon bir ilki gerçekleştirdi. 56. saniyede gol atan Kolombiyalı, İspanya Ligi'nde sonradan oyuna girip en kısa sürede gol atan oyuncu oldu.