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Spor Sörloth attı, Falcao karşılık verdi
Spor

Sörloth attı, Falcao karşılık verdi

İspanya Ligi'nde Alexander Sörloth Real Sociedad'ı deplasmanda 1-0 öne geçirdi, Radamel Falcao ise Rayo Vallecano'ya bir puanı kazandıran golü atmayı başardı.

Yeniakit Publisher
2022-05-01 22:18:00 -
Sörloth attı, Falcao karşılık verdi

Real Vallecano ile Real Sociedad arasındaki maç 1-1 sona erdi. Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Real Sociedad, Alexander Sörloth'un 33. dakikadaki golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti.

İlk yarı bu skorla sona ererken; Radamel Falcao 77. dakikada oyuna girdi ve aynı dakikada golünü attı. Topla ilk buluşmasında ve 56 saniyede ağları havalandıran Radamel Falcao, skoru eşitledi: 1-1.

Eski Galatasaraylı yıldız, İspanya Ligi'nde bu sezon bir ilki gerçekleştirdi. 56. saniyede gol atan Kolombiyalı, İspanya Ligi'nde sonradan oyuna girip en kısa sürede gol atan oyuncu oldu.

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