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Yerel Sorgun'a termal vizyon: Yıl sonunda kapılar açılıyor
Yerel

Sorgun'a termal vizyon: Yıl sonunda kapılar açılıyor

Yeniakit Publisher
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Sorgun'a termal vizyon: Yıl sonunda kapılar açılıyor

Sorgun Belediyesinin şehre kazandıracağı Termal Hamam Projesi'nde çalışmalar aralıksız sürüyor. 5 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen proje, tamamlandığında Sorgun'a modern ve sağlıklı bir sosyal yaşam alanı kazandıracak.

Bay ve bayan termal havuzları, tuz odası, saunalar, buhar odaları ve özel alanlarıyla dikkat çeken Sorgun Belediyesi Termal Hamamı; vatandaşların sağlıklı yaşam ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde planlandı. Projede ayrıca açık otopark, çocuk oyun alanları ve sosyal donatı alanları da yer alacak.

Sadece bir hamam olarak değil, ailelerin keyifle vakit geçirebileceği yeni bir buluşma noktası olarak tasarlanan proje, Sorgun'un sosyal yaşamına önemli katkı sunacak. Çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanarak tesisin hizmete açılması hedefleniyor.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, projenin son durumuna ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Şehrimize değer katacak projelerimizi bir bir hayata geçirmeye devam ediyoruz. Sorgun Belediyesi Termal Hamamı projemizde çalışmalarımız hızla sürüyor. 5 bin metrekare alan üzerine inşa ettiğimiz bu tesis; termal havuzları, tuz odası, saunaları, buhar odaları, özel alanları ve sosyal donatılarıyla hemşehrilerimize modern, konforlu ve sağlıklı bir yaşam alanı sunacak. Açık otoparkı, çocuk oyun alanları ve ailelerimizin rahatlıkla vakit geçirebileceği sosyal alanlarıyla burası yalnızca bir hamam değil, aynı zamanda şehrimizin yeni buluşma noktalarından biri olacak. Sorgun'umuza yakışır, nitelikli ve uzun yıllar hizmet verecek bir tesisi daha hemşehrilerimizle buluşturmak için gayretle çalışıyoruz. İnşallah yıl sonuna kadar çalışmalarımızı tamamlayarak Termal Hamamımızın açılışını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun."

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