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Kartpostallık manzaralar: Çıldır Gölü’nde 32 yıl sonra bir ilk

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IHA Giriş Tarihi:

Kartpostallık manzaralar: Çıldır Gölü’nde 32 yıl sonra bir ilk

Bölgede etkili olan yağışlar ve eriyen kar sularının gölü beslemesiyle Çıldır Gölü'nün su seviyesi, son 32 yılın en yüksek düzeyine çıktı.

#1
Foto - Kartpostallık manzaralar: Çıldır Gölü’nde 32 yıl sonra bir ilk

Çıldır Gölü'nde yapılan ölçümlere göre göldeki su miktarı, uzun yılların ardından rekor seviyeye yükselirken, ortaya çıkan manzara hem bölge halkını hem de doğaseverleri sevindirdi.

#2
Foto - Kartpostallık manzaralar: Çıldır Gölü’nde 32 yıl sonra bir ilk

Çıldır Gölü kıyısında işletmesi bulunan balık lokantası sahibi Canılgın Uzunkaya, özellikle ilkbahar ve yaz başında etkili olan yağışların yanı sıra yüksek kesimlerde biriken kar örtüsünün kontrollü şekilde erimesinin gölün su seviyesindeki artışta önemli rol oynadığını belirtti.

#3
Foto - Kartpostallık manzaralar: Çıldır Gölü’nde 32 yıl sonra bir ilk

Su seviyesindeki yükseliş, göl ekosistemi açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirilirken, balıkçılık ve kuş yaşamına da önemli katkı sağlaması bekleniyor.

#4
Foto - Kartpostallık manzaralar: Çıldır Gölü’nde 32 yıl sonra bir ilk

Son yıllarda kuraklık nedeniyle zaman zaman çekilmenin yaşandığı gölde, bu yıl ulaşılan seviye son 32 yılın en yüksek değeri olarak kayıtlara geçti.

#5
Foto - Kartpostallık manzaralar: Çıldır Gölü’nde 32 yıl sonra bir ilk

Göl çevresindeki doğal yaşam yeniden canlanırken, bölgeye gelen ziyaretçiler de eşsiz manzaranın tadını çıkardı.

#6
Foto - Kartpostallık manzaralar: Çıldır Gölü’nde 32 yıl sonra bir ilk

Yetkililer, su seviyesindeki artışın düzenli olarak takip edildiğini belirterek vatandaşların göl çevresinde güvenlik uyarılarına dikkat etmeleri gerektiğini ifade etti.

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