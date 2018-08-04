Sorgun: İttifak yerel seçimde de olabilir

RESUL EKREM ŞAHAN / ANKARA

AK Parti Genel Merkezi’nde Akit’e önemli bilgiler veren AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Cumhur İttifakı’nın yerel seçimlerde de sürebileceğinin sinyalini verdi. Sorgun, “Cumhur İttifakı bir gönül ittifakıdır. Diğerlerinin yaptığı ittifaklar neredeyse pazara kadar bile sürmedi. Ama eğer ittifak gerçekçi olursa ve millete dayanırsa bunlar değişik zaman ve zeminlerde meyvelerini verebilir” dedi. Ahmet Sorgun, yerel seçimlerin yasal tarihi olan 31 Mart 2019’da yapılacağını kaydetti.

İstanbul ve Ankara için ise, “En uygun aday belirlenip kamuoyuna ilan edilir” şeklinde konuştu.

AKİT’E ÇOK ÖZEL AÇIKLAMALAR

Ahmet Sorgun, Ankara Temsilcimiz Hacı Yakışıklı’ya yerel seçimlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu...

10-12 Ağustos’ta seçim işleri başkanlarıyla Kızılcahamam kampında neler konuşacaksınız?

Seçim işleri birimi olarak bizim yapacağımız 81 ilin seçim işleri başkanlıkları ve yine 81 ilin SKM başkanlarının katılacağı ve bizim başkan yardımcılarımız da katılacağı bir çalışma olacak. 10, 11 ve 12 Ağustos tarihlerinde yapılacak bu çalışmanın birinci amacı 24 Haziran seçimlerini ve seçilmişleri birimi olarak, SKM birimleri olarak bunun bir değerlendirmesini yapmak ve bunu bir zemin kabul edip 2019 yılı 31 Martta yapılacak olan mahalli seçimlerin hazırlığını şimdiden yapmak. Tabi seçimden seçime çalışan bir parti değiliz biz. Hiç seçim olmayacakmış gibi sakin, dingin, vakarlı ama yarın seçim olacakmış gibi de hazır ve heyecanlı olmak bizim temel prensibimizdir..

MAZERETİMİZ YOK!

AK Parti, yerel seçimlere hazır mı?

AK Parti, her zaman öncü ve ilklerin partisi olmuştur. CHP, AK Parti’ye özenerek Adil Seçim Platformu diye bir platform kurmaya kalktı. Ama ellerinde patladı. Bu platformun ‘L’si yolda düşüverdi. Tabi seçim sonuçları gerçekten ilginç oldu. Burada kesin ve net olan şey Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan büyük bir oy farkıyla Cumhurbaşkanı seçildi. Bunlara rağmen 1 Kasım seçimlerini baz aldığımızda bir düşüş söz konusu. Bunun için de asla diğer partilerin yaptığı gibi halkı suçlamadık. Ve biz nerde eksikliğimiz, nereyi tamir etmemiz gerekiyor ona baktık. Bizim mazeretimiz yok. Biz önümüzdeki süreçte daha çok gayret ederek, daha fazla mütevazı olarak, daha samimi bir şekilde seçmenimize gideceğiz.

DİĞERLERİ PARTİLERİNİ AĞLAMA DUVARINA ÇEVİRDİLER

24 Haziran seçimlerinden sonra diğer partilerde yaşananları nasıl değerlendiriyorsunuz?

Seçim sonucuna baktığınızda özellikle bazı partiler ortalıktan kayboldu. Bazıları proje oldukları belli oldu. Bazı genel başkanlar, ben yokum artık, dedi ve evinin kapısını ağlama duvarına çevirdi. Bazı partiler ise her zaman olduğu gibi kurultay bilmecesi yaşıyorlar. Onlar bunları tartışadursun biz kongrelerimizi yapacağız.

Türkiye’de değişim rüzgarı devam edecek mi?

Özellikle bizim bölgemizde bizim coğrafyamızda Türkiye’nin yaptığı değişimlerin onda birini yapmaya kalkan ülkelerde büyük çalkantılar yaşanıyor. Ama Türkiye gerçekten asrın değişimini çok büyük bir ustalıkla yönetiyor, bu değişimi sorunsuz yaşıyoruz. Burada önemli olan bu tarihi değişimi ve dönüşüme şahitlik edebilmek bu olayda rol alabilmektir. O bakımdan AK Parti değişim görenlerin partisidir. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan değişimi yöneten bir liderdir. Değişime direnirseniz tasfiye olursunuz. Değişime ayak uydurursanız akıntıya kapılırsınız. Ama değişimi yönetmek asıl olandır. Şu anda AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan değişimi yöneten partidir. Onun için hem milletimizle hem de liderimizle ne kadar gurur duysak azdır.

DEĞİŞİM OLACAK, TASFİYE YOK

Oy oranı düşen yerlerde AK Parti önlemler alacak mı? Belediye başkanlarının değişmesi ne oranda olur?

Aslında milletvekili seçiminde de daha önceki yapılan değişimlerde de AK Parti bunu hep gösterdi. Önümüzdeki kongrede de bu görülecek. Bir taraftan tecrübeyi önemserken bir taraftan da değişime açık yenilenmeyi ve gençleşmeyi sağlayacağız. Zaten başarı da gençliğin heyecanıyla, dinamizmi ile tecrübenin birleşimidir. Bu belediye başkanlarımız için de aynı, milletvekilliği ve belediye meclis üyelikleri için de aynı. Mutlaka değişim ve dönüşüm söz konusu olacak ama bu asla bir tasfiye şeklinde olmayacak. AK Parti vefa partisidir. Baktığınızda bir çok belediye başkanının milletvekili olduğunu görürsünüz. Bizim insan israfına, kaynak israfına, vakit israfına asla tahammülümüz yoktur.

BÜYÜKŞEHİRLERDE ANKET

Ankara ve İstanbul ne olur?

AK Parti hem ilklerin hem de ilkelerin partisidir. Bu şehirlerde mutlaka anketler yapılacak, kamuoyu yoklamaları yapılacak. Teşkilatlarımızın görüşleri alınacak ve günü geldiğinde en uygun aday belirlenip kamuoyuna ilan edilecek. Hiç kimseye bir rezerv konulmaz, kimseye de özel bir ilgi alaka gösterilmez.

SEÇİMLER GÜNÜNDE YAPILACAK

Yerel seçimlerin erkene alınma kapısı kapandı mı?

Yerel seçimlerin 5 yılda bir yapılması Anayasa gereği. Herhangi bir değişiklik yapılması gerekmiyor. Şu anda bunun için herhangi birşey söz konusu değil. Yerel seçimler Allah’tan bir mani gelmediği sürece 2019’un 31 Mart Pazar günü yapılacak.

ASLOLAN MİLLETİN İTTİFAKI

Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı devam edecek mi?

Baktığımızda Cumhur İttifakı bir gönül ittifakıdır. Diğerlerinin yaptığı ittifaklar neredeyse pazara kadar bile sürmedi. Bunlar pazar akşamını bile zor ettiler seçimi kaybedince hemen ittifaktan caydıklarını ifade ettiler. Onların ittifakının amacı deyim yerindeyse bir kazanç sağlamaktan ziyade AK Parti’ye bir zarar vermek üzerine kurulu bir ittifaktır. Ama eğer ittifak gerçekçi olursa ve millete dayanırsa bunlar değişik zaman ve zeminlerde meyvelerini verebilir. Önümüzdeki seçimlerde asıl olan milletimizin gönlünde kurduğu ittifaklardır. O günkü şartlar neyi gerektiriyorsa partini üst kurulları nasıl karar verirse öyle yürütülecek. Bunların ne talibine girilir ne de önü kapanır.