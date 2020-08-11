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Spor

Sorgun Belediyespor kupa maçları öncesi 4 hazırlık karşılaşması yapacak

Yeniakit Publisher
2020-08-11 15:47:01 -
Sorgun Belediyespor kupa maçları öncesi 4 hazırlık karşılaşması yapacak

YOZGAT (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Sorgun Belediyespor, ay sonunda oynayacağı AXA Sigorta Kupa Voley maçları öncesi 4 hazırlık karşılaşması yapacak.

Sorgun Belediyespor Voleybol Takımı Antrenörü Bahadır Aksoy, AA muhabirine, 13 Temmuz'da başladıkları hazırlık çalışmalarının aralıksız ve sorunsuz bir şekilde devam ettiğini, Lazar Cirovic'in de gelmesiyle kadronun tamamlandığını belirtti.

Kupa ve lig maçlarına bazen günde üç, bazen de iki antrenmanla hazırlandıklarını aktaran Aksoy, "Ağustos sonunda başlayacak AXA Sigorta Kupa Voley maçlarında Galatasaray, Halkbank ve Haliliye Belediyespor ile karşılaşacağız. Maçlarımızı Ankara'da Başkent Voleybol Salonu'nda oynayacağız. Galatasaray ve Halkbank AXA Sigorta Kupa Voley'de şampiyonluğa oynayacak takımlar. Haliliye Belediyespor da çok iyi bir kadro kurdu. Bizim hedefimiz ilk iki sırada yer alıp, bir üst tura çıkmak. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Aksoy, kupa maçları öncesi 14-15 Ağustos'ta Ankara'da Başkent Voleybol Salonu'nda Halkbank ile iki hazırlık karşılaşması yapacaklarını belirterek, "24-25 Ağustos'ta ise evimizde Tokat Belediye Plevne takımı ile iki hazırlık maçı oynayacağız. Bu maçlarda takımımızın ve oyuncularımızın form durumunu daha yakından görme fırsatımız olacak." ifadelerini kullandı.

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