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Spor

Sorgun Belediyespor, Kübalı Abreu'yu transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-06-25 16:32:14 -
Sorgun Belediyespor, Kübalı Abreu'yu transfer etti

YOZGAT (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Sorgun Belediyespor, Kübalı pasör çaprazı Rolando Cepeda Abreu'yu kadrosuna kattı.

Sorgun Belediyespor Kulübü Başkanı Ergin Gül, ülkesinin milli takımında da forma giyen Abreu ile anlaştıklarını söyledi.

Voleybolcunun takıma büyük katkı sağlayacağına inandığını dile getiren Gül, şöyle konuştu:

"Yabancı transferi çok riskli. Çok iyi araştırma yapmanız gerekiyor. Biz de yaklaşık iki aydır araştırmalar yapıyoruz. Şu ana kadar 10 yerli oyuncu ile sözleşme imzaladık. 3 yabancı almak istiyoruz. Kendisi daha önce Küba Milli Takımı'nda forma giymiş ve 2014 yılında Dünya Şampiyonası'nda milli takımımıza karşı da oynamış bir oyuncu. Transferimizin Sorgun Belediyespor'a ve sporcumuza hayırlı olmasını diliyorum."

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