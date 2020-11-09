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Spor Sorgun Belediyespor, Arkas Spor maçı hazırlıklarına başladı
Spor

Sorgun Belediyespor, Arkas Spor maçı hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2020-11-09 14:54:18 -
Sorgun Belediyespor, Arkas Spor maçı hazırlıklarına başladı

YOZGAT (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Sorgun Belediyespor, çarşamba günü İzmir deplasmanında Arkas Spor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sahasında Arhavi Voleybol'u 3-0 yenerek moral bulan Sorgun Belediyespor, Arkas Spor maçında da galibiyet hedefliyor.

Sorgun Belediyespor Kulübü Başkanı Ergin Gül, AA muhabirine, ligin 7. haftasında oynamaları gereken ancak salgın nedeniyle ertelenen Arkas Spor maçına çarşamba günü çıkacaklarını belirtti.

Gül, hafta sonu Sorgun’da oynadıkları Arhavi Voleybol maçı sonrası çalışmalara hemen başladıklarını ifade ederek, "Takımın iki kez karantinaya alınması sporcularımızı olumsuz etkiledi. Eksik kadroyla Arhavi maçına çıktık ve kayıpsız geçtik. Şimdi deplasmanda oynayacağımız Arkas Spor ve pazar günü evimizde oynayacağımız Altekma maçları var. Her iki maç da bizim için çok önemli. Bu nedenle sabahları kondisyon ağırlıklı idmanlar, öğleden sonra da salonda taktik ve topla çalışma yapıyoruz. Bugün idman sonrasında İzmir’e hareket edeceğiz. Amacımız İzmir’den iyi bir sonuçla dönmek." değerlendirmesinde bulundu.

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