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Sorgulanan PKK’lı Baghestani'nin İsrail ve ABD arasındaki aracı olduğu ortaya çıktı!

MERSİN Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen PKK/KCK soruşturması kapsamında gözaltına alınan Davut Baghestani’nin sorgusu sürerken, geçmiş yıllarda terör örgütünün İsrail ve ABD’yle görüşmelerine aracılık da ettiği, İsrail’de yayımladığı dergilerde örgüt propagandası yaptığı ortaya çıktı. Baghestani’nin sorgusuyla terör örgütü PKK ile İsrail ve ABD arasındaki anlaşmaların deşifre olacağı değerlendiriliyor.

03 Şubat 2019 Pazar 18:17
Sorgulanan PKK’lı Baghestani'nin İsrail ve ABD arasındaki aracı olduğu ortaya çıktı!

Adana’da 3 kişi ile birlikte jandarma ve polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan ve terör örgüt içerisinde önemli görevlerde bulunan Davut Baghestani’nin sorgusu Mersin’de sürüyor.

Sözde Kürdistan Yürütme Konseyi ile ilişkili olduğu belirlenen Davut Baghestani’nin ’Canbulut Turgay’ isimli sahte kimlik taşıdığı ortaya çıktı. Örgütün sözde yürütme konseyi ile yakın ilişkisi olduğu ve üst düzey görev üstlendiği belirlenen Baghestani’nin Mersin ve Adana’da, çeşitli eylemlerde bulunduğu da belirlendi. Bazı dönemlerde öldüğüne dair haberler de yayımlanan Davut Baghestani’nin geçen yıl Suriye’nin Rakka kentinde YPG/PKK terör örgütünün uzantısı olarak kurulan ’Suriye’nin Geleceği’ adlı sözde partinin de oluşumunda yer aldığı da ortaya çıktı.

Baghestani’nin, geçmişte Irak’taki terör örgütü kamplarında örgüt mensuplarına ve kampta bulunanlara hitaben konuşma yaptığı, sosyal medya hesaplarından örgüt propagandasında bulunduğu, İsrail-Kürt Enstitüsü’nün başkanlığını yaptığı, geçmiş yıllarda terör örgütünün siyonist İsrail ve ABD ile görüşmelerine aracılık da ederek, İsrail’de yayımladığı dergilerde örgüt propagandası yaptığı da öğrenildi. Baghestani’nin 3 kişiyle yakalandığı operasyonda kendisine ait 3 cep telefonu da ele geçirildiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 18:17
  1. Adana
  2. PKK
  3. Mersin
  4. terörist
  5. Davut Baghestani
  6. YPG/PKK terör örgütü
  7. örgüt propagandası
  8. Irak’taki terör örgütü kampları
  9. İsrail-Kürt Enstitüsü

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