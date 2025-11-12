Sora’nın OpenAI’a aylık maliyeti 450 milyon dolar

Forbes’in yayımladığı yeni analizler, OpenAI’ın Sora video üretim modelinin finansal açıdan sürdürülemez bir maliyet yarattığını ortaya koydu.

Verilere göre Sora’nın işletme maliyeti, yılda yaklaşık 5 milyar dolar seviyesinde. Bu da günde ortalama 15 milyon dolar, aylık ise yaklaşık 450 milyon dolar harcama anlamına geliyor.

Analistler, bu rakamların GPU kiralama maliyetleri, enerji tüketimi ve veri işleme masrafları dâhil edilerek hesaplandığını belirtiyor.

10 SANİYELİK VİDEO: 1,3 DOLAR

Analist Deepak Mathivanan, 10 saniyelik bir Sora videosunun OpenAI’a ortalama 1,3 dolara mal olduğunu aktarıyor.

Bu üretim, saniyede 24 kare üzerinden milyonlarca pikselin işlenmesini gerektiriyor ve ortalama 40 dakikalık GPU işlem süresi istiyor.

Mathivanan’a göre, her video üretimi genellikle dört güçlü GPU’nun eşzamanlı çalıştırılmasıyla gerçekleşiyor. Günümüzde bu GPU’ların saatlik kiralama bedeli 2 dolar civarında olduğundan, hesaplamalar “şaşırtıcı ama tutarlı” görünüyor.

4,5 MİLYON KULLANICI – GÜNDE 11 MİLYON VİDEO

SemiAnalysis analisti AJ Kourabi, Sora’nın yaklaşık 4,5 milyon aktif kullanıcıya sahip olduğunu, bunların dörtte birinin günde 10 video ürettiğini belirtiyor.

Bu da günde 11 milyonun üzerinde video üretimi anlamına geliyor.

Her biri ortalama 1,3 dolar maliyetle üretildiğinde, OpenAI yalnızca Sora videoları için günde 15 milyon dolar harcamak zorunda kalıyor.

Üstelik bu tutara, sistem tarafından reddedilen veya hatalı üretilen videolarda harcanan boşa giden GPU gücü dâhil değil.

“EKONOMİSİ SÜRDÜRÜLEMEZ”

Sora’nın baş geliştiricisi Bill Peebles, Ekim ayında yaptığı açıklamada “Sora’nın mevcut ekonomik modeli sürdürülemez durumda” diyerek durumu açıkça dile getirmişti.

Ancak OpenAI, bu stratejiyi bilinçli bir büyüme hamlesi olarak yürütüyor. Şirket, öncelikle kullanıcı tabanını genişletmeyi, ardından ücretli planlar ve kurumsal lisanslarla gelir elde etmeyi hedefliyor.

MALİYETLER DÜŞECEK Mİ?

Mizuho analisti Lloyd Walmsley, kısa vadede maliyetin değil, kullanıcı kazanımının öncelikli olduğunu vurguluyor:

“Öncelikli hedef maliyet değil, kitle oluşturmak. Zamanla bu etkileşimi paraya çevirecek yollar bulacaklardır.”

Uzmanlara göre video üretim maliyetlerinin 2026’ya kadar beş kat, 2027’ye kadar ise on kat azalması bekleniyor. Bu düşüş, donanım optimizasyonları ve enerji verimliliğiyle sağlanacak.

DEVASA BİR VERİ MADENİ

Sora’nın ücretsiz sunulmasının arkasında yalnızca kullanıcı kazanma değil, veri toplama stratejisi de bulunuyor.

Milyonlarca kullanıcı tarafından üretilen videolar ve onlara eşlik eden metin komutları, OpenAI’ın gelecekteki video modellerini eğitmek için paha biçilemez bir veri havuzu oluşturuyor.

Şirket böylece hem kullanıcı kitlesini genişletiyor hem de modelini sürekli geliştiriyor.

ALT MAN’DAN “ÜCRETSİZ DÖNEM BİTECEK” SİNYALİ

OpenAI CEO’su Sam Altman, bu stratejinin sonsuza kadar süremeyeceğini belirterek, “İnsanlar sadece arkadaşlarına göndermek için eğlenceli videolar yapıyorlar ve bu kadar büyük bir maliyeti hiçbir reklam modeli karşılayamaz” demişti.

Altman’ın bu sözleri, Sora’nın yakında ücretli bir modele geçeceğinin habercisi olarak değerlendiriliyor.