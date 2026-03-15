  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kuveyt'te alarm! İran'ın İHA'ları havalimanını vurdu!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
İran ile şer ittifakı arasındaki gerilim tırmanırken, Kuveyt toprakları da savaşın ateş hattına çekildi. Kuveyt Savunma Bakanlığı, son 24 saat içinde ülke hava sahasına sızan 14 kamikaze İHA'dan 8'inin hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Kuveyt Savunma Bakanlığı, son 24 saatte ülkeyi hedef alan 14 insansız hava aracından (İHA) 8 tanesinin engellendiğini açıkladı.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Suud el-Atvan, yaptığı açıklamada, İran'dan ülkenin hava sahasına yönelik saldırılara dikkati çekti.

Son 24 saatte Kuveyt hava sahasında 14 İHA'nın tespit edildiğini aktaran Atvan, bunlardan 8 tanesinin düşürüldüğünü belirtti.

Hava savunma sistemlerinin söz konusu İHA'ları düşürdüğü sırada düşen füze parçalarının bazı yerlerde maddi hasara yol açtığını ve ordu mensubu 3 kişinin hafif yaralandığının altını çizen Atvan, yaralıların tedavi gördüğünü ve durumlarının iyi olduğunu paylaştı.

Söz konusu İHA'lardan 3 tanesinin Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldığını hatırlatan Atvan, İHA'lı saldırılar sonucu Kuveyt Uluslararası Havalimanı radar sisteminin zarar gördüğünü ancak can kaybının olmadığını kaydetti.

Atvan, ülkeyi hedef alan 3 İHA'nın da boş arazilere düştüğünü ifade etti.

- ⁠ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23