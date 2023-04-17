Sony’den mobil oyun hamlesi

Günümüzde mobil oyunlar konsolları bile geride bırakarak önemli bir yükselişin içine girdi. Oyun şirketleri yavaş yavaş bu tarafa yatırımlarını sürdürürken, oyun devlerinden biri olan Sony de bu akıma katıldı. Son zamanlarda üst üste patent başvurularını gördüğümüz Sony mobil oyun tarafını da boş geçmedi. Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Sony mobil oyun tarafına yatırım yapmaya devam ediyor!

Geçmişte PlayStation Mobile projesi ile istediği başarıyı yakalayamayan Sony, bu sefer emin adımlarla geliyor. Mobil oyun tarafında bulunan bazı performans ve optimizasyon problemlerini çözmek adına patentler alan şirket, mobil tabanlı oyun geliştiricisi Savage Game Studios’u satın alarak bu alana resmen yöneldi.

Sony’nin satın aldığı patent, yapılan eylemi yüksek hassasiyetle yürütmek için bir düzeltme değeri belirlenmesi gibi cihaz oyunları için işleme prosedürlerine odaklanacak. Bu teknolojinin mobil kontrollerin daha önce olduğundan çok daha sorunsuz çalışmasını sağlaması bekleniyor. Ayrıca dinamik oyunun yanı sıra patent, oyun durumunu depolamayı da daha rahat çözmeyi amaçlıyor.

Sonuç olarak bu patent ile Sony, mobil cihazlarda oyun oynamayı daha akıcı hale getirmenin yollarını arıyor. Ayrıca bu teknoloji, Sony’nin Q Lite kod adlı çalışması ve uzaktan oynanması için bir PS5 gerektireceği bildirilen el konsolu için yararlı olabilir. Son zamanlarda pek çok patent ile adını duyduğumuz şirket, gelecekte akıcı oyun problemini çözüp mobil oyun pazarının lideri konumuna gelebilir.

Şirket daha önce ise PlayStation 5‘in kontrolcüsü DualSense için devrim niteliğinde bir patent almıştı. Öyle ki kontrolcü, oyunda bulunduğumuz ortamın ısısını DualSense aracılığıyla oyuncuya aktarmayı hedefliyor. Patente göre mevcut PS5 DualSense kontrolcülerinde kullanılan plastiğin yerini deforme olabilen bir elastik sensör veya jel benzeri bir malzeme alacak.

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Kaynak: Shift Delete