Sonunda olan oldu.. Büyük tepki göstermişti!

Beşiktaş'ta sezon başında teknik heyetin isteği doğrultusunda lisansı çıkarılmayan 25 yaşındaki kaleci Utku Yuvakuran'la devre arasında yolların ayrılacağı gündemde.

Siyah-Beyazlı takımda sezon başında teknik heyetin aldığı karar doğrultusunda lisansı çıkarılmayan kaleci Utku Yuvakuran, ara transfer döneminde takımdan ayrılacak. 25 yaşındaki kaleci, menajeri aracılığıyla Karagümrük ve Ümraniyespor’la temasa geçerek onlardan gelecek haberi beklemeye başladı.

Lisansının çıkarılmamasına karşın antrenmanlarda takımla çalışmalarını sürdüren Utku Yuvakuran'ın kendisini hazır tutarak kısa süre içinde Süper Lig ’de bir kulübe transfer yapması beklenirken, Beşiktaş'ın da oyuncunun ayrılışında kolaylık sağlayacağı konuşuluyor.

Semih Yuvakuran tepki göstermişti

Utku Yuvakuran'ın babası Semih Yuvakuran, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalarda oğlu Utku'nun TFF'ye bildirilen kadro listesinde olmamasına tepki gösterdi. Beşiktaş yönetiminin Ersin Destanoğlu ile yola devam etmesinin ardından oğlu Utku'nun gözden çıkarıldığını belirten baba Yuvakuran, "Transfer döneminde biz kiralık gitmek istedik, izin verilmedi. 'Yok bize Utku lazım' denildi. Çok iyi takımlarla görüştük, yine izin verilmedi. Her seferinde, 'Ersin transfer olacak, Utku bize lazım' dediler... Ersin devam edince de Utku'yu gözden çıkardılar, bence çok yanlış yaptılar. Utku'nun morali bozuk" ifadelerini kullandı.