  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Sonunda bulundu! 38 gündür aranıyordu
Yerel

Sonunda bulundu! 38 gündür aranıyordu

Yeniakit Publisher
2023-04-28 11:46:00 -
Sonunda bulundu! 38 gündür aranıyordu

Tunceli-Pülümür karayolunda 20 Mart 2023 günü çaya uçan araç, çayın debisinin düşmesiyle su yüzeyine çıktı. Meydana gelen kazada, araçta bulunan Ülkü ve Yusuf Yılmaz çifti hayatını kaybetmişti.

Tunceli-Pülümür karayolunda 20 Mart 2023 günü gece saatlerinde meydana gelen olayda Giresun'dan gelip Elazığ'a giden Ülkü ve Yusuf Yılmaz çiftinin içinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Pülümür Çayı'na uçmuştu. Çiftten uzun süre haber alamayan yakınlarının başvurusu üzerine başlatılan arama çalışmalarında önce Ülkü ardından eşi Yusuf Yılmaz'ın cansız bedenleri Pülümür Çayı'nda bulunmuştu.

Yapılan çalışmalarda kaza yapan araca rastlanamazken Pülümür Çayı'nın debisinin düşmesiyle kaza yapan araç su yüzeyine çıktı. Aracı, gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken aracı sudan çıkarma çalışması başlatıldığı öğrenildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23