Sonunda bulundu! 38 gündür aranıyordu
Tunceli-Pülümür karayolunda 20 Mart 2023 günü çaya uçan araç, çayın debisinin düşmesiyle su yüzeyine çıktı. Meydana gelen kazada, araçta bulunan Ülkü ve Yusuf Yılmaz çifti hayatını kaybetmişti.
Tunceli-Pülümür karayolunda 20 Mart 2023 günü gece saatlerinde meydana gelen olayda Giresun'dan gelip Elazığ'a giden Ülkü ve Yusuf Yılmaz çiftinin içinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Pülümür Çayı'na uçmuştu. Çiftten uzun süre haber alamayan yakınlarının başvurusu üzerine başlatılan arama çalışmalarında önce Ülkü ardından eşi Yusuf Yılmaz'ın cansız bedenleri Pülümür Çayı'nda bulunmuştu.
Yapılan çalışmalarda kaza yapan araca rastlanamazken Pülümür Çayı'nın debisinin düşmesiyle kaza yapan araç su yüzeyine çıktı. Aracı, gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken aracı sudan çıkarma çalışması başlatıldığı öğrenildi.