Sonunda bu da oldu! Kılıçdaroğlu için attıkları slogan "Yok artık" dedirtti

Yeni Şafak gazetesi yazarı Tamer Korkmaz, Kemal Kılıçdaroğlu için “Bozkurt Kemal” sloganının atılmasını köşesine taşıdı. Söz konusu durumu "komedi filminden bir sahne gibiydi" diye nitelendiren Korkmaz, "Siyasi Bukalemunlar Süper Ligi’nde hiç ama hiç kimse Mister Kemal’in eline su dökemez" dedi. Korkmaz, şunları kaydetti:

"Sonunda bu da oldu: Kılıçdaroğlu için “Bozkurt Kemal” sloganının atılması, komedi filminden bir sahne gibiydi.

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Sözde ülkücülerin dublajıyla işbu “Bozkurt Kemal” tiyatrosu sahne alırken…

Eş zamanlı olarak…

CHP Parti Meclisi üyesi Nevaf Bilek, Kürtçe yayın yapan Rudaw’a “Diyarbakır, Kürdistan’ın bir parçasıdır” dedi!

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Açıkça söylemiyor olsa da, Kemal Bey’in Nevaf Bilek’ten farklı düşünmediğini biliyoruz.

Tek misalle yetinelim…

2017’de CHP’ye Barzani’nin “Bağımsızlık Referandumu” için destek almaya giden Kürtçü Sosyalist siyasilere Kılıçdaroğlu’nun söyledikleri bir sır değildir.

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Siyasi Bukalemunlar Süper Ligi’nde hiç ama hiç kimse Mister Kemal’in eline su dökemez!

Attila İlhan yaşasaydı “Hangi Kılıçdaroğlu” diye kitap yazardı, yahu!

ANKARA’DAKİ SİYASİ TİYATRO

“Bahçeli’den daha milliyetçiyim ve daha ülkücüyüm!” diyen Kemal Atış-serbest-oğlu, aklımıza hakaret etmeyi pek seviyor.

Bu akla ziyan mevzuda, kendisine destek MHP karşıtı sözde ülkücülerden geldi.

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Neymiş: “Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da Ülkücülerle Buluşmuş!”

Bakınız, nasıl:

-Baş Misafir: CHP’nin Başı…

-Seyirciler: Daha ziyade Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanları…

-Organizatör: Kemal Bey’in Danışmanı…

-Kürsüdeki “Türkeş’in Doktoru; Ülkücü!” de Yenimahalle Belediyesi’nin CHP’li Meclis üyesi Mister Selim Captainson!

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Akla Ziyan Sloganlar: “Bozkurt Kemal!” ve “Ülkücülere Şeref Verdiniz!”

En Narkoz Başlık: “Türkeş’in kurmayından Kılıçdaroğlu’na destek!”

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Bu gibi durumlarda, ne diyorduk:

“-Oh ne ala, mualla!”

ÇABALAMA KAPTAN, BEN GİDEMEM

Yıldıray Çiçek, Türkgün’de Selim Captainson için şöyle yazdı:

“Sayın Devlet Bahçeli’nin 1997’de Genel Başkan olur olmaz, MHP üyeliğini sildirdiği kişidir.

Çünkü: İstanbul’da ve Özbekistan’da çevirdiği dolapları onu tanıyan herkes biliyor.”

“BOZKURT” MASKELİ “KISA KILIÇ”

Şayet, CHP iktidara gelirse…

-Çakma “Bozkurt” Kemal, “Kardeş Partisi” HDPKK’ya bakanlık verecek!

-PKK ve de FETÖ ile mücadeleyi akamete uğratacak!

-KHK’lı FETÖ’cüleri görevlerine iade edecek!

BU LAFLARI UNUTMADIK

Uydurma “Bozkurt” Kemal Bey, “Kravatlı Terörist” Selo Demirtaş ile “Kızıl Soros” Osman Kavala için ne demişti:

“Haksız yere içeride tutuldukları süreyi göğüslerinde birer şeref madalyası olarak taşıyacaklar!” (8 Eylül 2020)

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YPG-PKK’lı teröristlere yönelik operasyona da şu cümleyle karşı çıkmıştı:

“Afrin’e girilmesi doğru değil!” (7 Şubat 2018)

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PKK terör örgütünün Suriye’deki uzantısı YPG için ne diyordu:

“YPG’yi terör örgütü olarak görmüyoruz.

Vatanını savunan bir oluşumdur!”

(21 Ekim 2014)"