Sonunda bu da oldu! İnsan yıkayan makine resmen satışta

Japonya’dan tüm dünyayı şaşkına çeviren sıra dışı bir yenilik geldi. “İnsan yıkayıcısı” olarak adlandırılan ve çamaşır makinesine benzer bir mantıkla çalışan kapsül tipi temizlik makinesi, resmi olarak satışa sunuldu. Kullanıcının kapsülün içine uzanmasıyla başlayan sistem, mekanik bir temizlik sürecinin ötesine geçerek ruhsal rahatlama sağlayan müzik seçenekleriyle çok yönlü bir deneyim sunuyor.

Cihazı üreten firmanın yetkilileri, amacın yalnızca fiziksel bir temizlik değil, aynı zamanda kullanıcıya zihinsel bir arınma sağlamak olduğunu belirtiyor. Temizlik işlemi boyunca makine, kişinin kalp atışlarını ve hayati verilerini sürekli olarak takip ederek güvenli bir kullanım sağlıyor.

İlk etapta sadece prototip olarak tasarlanan bu teknoloji, ABD merkezli bir tatil şirketinin “Ticarileştirilebilir mi?” sorusuyla birlikte gerçeğe dönüştü. Yoğun merak ve talep üzerine firma cihazın seri üretimine geçmeye karar verdi.

Üreticinin açıklamasına göre yalnızca yaklaşık 50 adet üretilecek olan bu özel makine, sınırlı sayıda olması nedeniyle koleksiyon değeri de taşıyor. Yerel basına göre perakende satış fiyatı ise dudak uçuklatıyor: 385 bin dolar.

Bu yenilikçi cihaz, teknolojinin sınırlarının nerede başladığı ve nerede biteceğine dair tartışmaları da yeniden alevlendirmiş durumda.