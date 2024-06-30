  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Sonunda beklenen oldu: Ateşkes ilan edildi!
Dünya

Sonunda beklenen oldu: Ateşkes ilan edildi!

Yeniakit Publisher
2024-06-30 10:20:00 - 2024-06-30 10:21:03
Sonunda beklenen oldu: Ateşkes ilan edildi!

Kolombiya'da, merkezi hükümete karşı yıllardır silahlı mücadele veren ve bir süredir barış görüşmeleri yürüten Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) mensupları "tek taraflı" ateşkes ilan ettiklerini duyurdu.

Ulusal basında çıkan habere göre, Venezuela'nın başkenti Karakas'ta, 24 Haziran'da Kolombiya hükümeti heyetiyle bir araya gelen eski FARC'ın liderlerinden Ivan Marquez'in başında olduğu "Segunda Marquetalia (SM)", birinci tur görüşmelerin tamamlandığını belirtti.

REHİNELER SERBEST BIRAKILACAK

Yayımlanan ortak bildiride, SM'nin tek taraflı ateşkese uyacağı ve elindeki rehineleri serbest bırakacağı bildirildi.

Taraflar arasındaki görüşmelerin "son derece" yapıcı geçtiği kaydedilen bildiride, Kolombiya'da barışın sağlanması için 9 konuda mutabakat sağlandığı ifade edildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ UYGULANMAYA GİRMELİ

Bildiride, çatışmasızlığın tam olarak uygulanması için askeri operasyonları askıya alacak Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin uygulamaya girmesinin önemine dikkat çekildi.

Taraflar arasındaki ikinci tur barış müzakerelerinin ağustos ayının ilk haftasında Küba'da yapılması bekleniyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

IVAN MARQUEZ

Gerçek ismi Luciano Marin Arango olan Ivan Marquez, 40 yıldan fazla FARC saflarında silahlı mücadelede yer aldı.

Marquez'e bağlı silahlı grubun, uzun süredir Venezuela-Kolombiya sınırında faaliyet gösterdiği biliniyor.

Marquez, Havana'da Kolombiya hükümetiyle yürütülen barış görüşmelerinde ise ana müzakerecilerden biri olmuştu.

Kasım 2016'da hükümetle barış anlaşması imzalayan FARC'ın eski komutanlarından 70 yaşındaki Marquez, 29 Ağustos 2019'da yeniden silahlı mücadeleye dönülmesi çağrısına katılmıştı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı'ndan flaş Gazze çağrısı! 'Asker gönderelim'
Kolombiya Cumhurbaşkanı'ndan flaş Gazze çağrısı! 'Asker gönderelim'

Dünya

Kolombiya Cumhurbaşkanı'ndan flaş Gazze çağrısı! 'Asker gönderelim'

Kolombiya Devlet Başkanı İsrail'e tepki gösterdi! "Çocuk katilleri"
Kolombiya Devlet Başkanı İsrail'e tepki gösterdi! “Çocuk katilleri”

Dünya

Kolombiya Devlet Başkanı İsrail'e tepki gösterdi! “Çocuk katilleri”

Kolombiya'dan katil İsrail için yeni karar!
Kolombiya'dan katil İsrail için yeni karar!

Dünya

Kolombiya'dan katil İsrail için yeni karar!

Kolombiya'dan Ukrayna Barış Zirvesi'ne eleştiri
Kolombiya'dan Ukrayna Barış Zirvesi'ne eleştiri

Dünya

Kolombiya'dan Ukrayna Barış Zirvesi'ne eleştiri

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23