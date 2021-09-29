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Medya Sonunda beklenen fragman geldi!
Medya

Sonunda beklenen fragman geldi!

Yeni sezon eski sezona göre tamamen farklı konseptte yayınlanacak olan Kuruluş Osman dizisinin 65. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Kuruluş Osman 6 Ekim 2021 Çarşamba akşamı ATV ekranlarında yayınlanacak.

Yeniakit Publisher
2021-09-29 07:57:00 -

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ’a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği dizi, ilk tanıtımı ile yeni sezonda ekranda çok farklı bir "Kuruluş Osman" olacağının mesajını verdi.

Tanıtımda İnegöl Tekfuru Nikola’nın Osman Bey’e karşı birlik çağrısı yaptığı bölgenin güçlü tekfurlarından Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses, Bilecik Tekfur Rogatus Laskaris ve uç bölgesinde dengeleri değiştirecek Katalan savaşçılarının yanı sıra, bu sezon hikayenin önemli bir parçası olacak Turgut Bey karakterine de yer verildi.

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