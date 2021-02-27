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Dünya Sonunda anladılar! CENTCOM Komutanı'ndan Türkiye açıklaması: Durmazlar
Dünya

Sonunda anladılar! CENTCOM Komutanı'ndan Türkiye açıklaması: Durmazlar

CENTCOM Komutanı Orgeneral Kenneth Frank McKenzie, Türkiye'nin Suriye'deki faaliyetlerini durdurmayacağını, Ankara'nın bölgede etkin bir şekilde rol oynamaya devam edeceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-27 09:51:00 -
Sonunda anladılar! CENTCOM Komutanı'ndan Türkiye açıklaması: Durmazlar

ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) başındaki Orgeneral Kenneth Frank McKenzie, Türkiye'yi "büyük bir NATO müttefiki" olarak tanımlayarak, terör örgütü PKK ile ilgili çok makul ve anlaşılır güvenlik kaygıları olduğunu söyledi.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki faaliyetlerini durdurmayacağını ifade eden ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) başındaki orgeneral Kenneth Frank McKenzie, Ankara'nın bölgede etkin bir şekilde rol oynamaya devam edeceğini kaydetti.

Beyrut Enstitüsü'nün kurucu başkanı Raghida Dergham ile Zoom üzerinden görüşen McKenzie, Suriye'de ana gövdesini terör örgütü YPG'nin oluşturduğu SDG ile DEAŞ'a karşı savaşta çalışmaya devam edeceklerini de kaydetti.

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Yorumlar

432

o...çocukları p.çler
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876

şerefsiz abd nato piçleri
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