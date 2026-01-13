  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya Sonuna kadar haklılar! İran'dan Avrupa'ya Netanyahu tokadı
Sonuna kadar haklılar! İran'dan Avrupa'ya Netanyahu tokadı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Avrupa Parlamentosunun (AP) İran'ın tüm diplomatik personel ve temsilcilerinin AP binalarına girişini yasaklama kararı almasına tepki göstererek Avrupa Birliği (AB) ile düşmanlık peşinde olmadıklarını ancak herhangi bir kısıtlamaya karşılık vereceklerini söyledi.

Erakçi ABD merkezli X hesabından paylaştığı mesajında, "Gazze'de iki yıldan fazla süren ve 70 bin Filistinlinin hayatını kaybettiği soykırım, Avrupa Parlamentosu'nu İsrail'e karşı gerçek bir adım atmaya yöneltmedi. (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından savaş suçlarından aranırken bile Avrupa hava sahasında serbestçe uçabiliyor." ifadelerini kullandı.

İranlı Bakan, İsrail'e karşı adım atmayan Avrupalı yetkililerin İran'da şiddet olaylarına dönüşen protestoların başlamasından sonra İranlı diplomatların ülkeye girişini yasaklamasına dair şunları kaydetti:

"İnsanlar aptal değil. Olan biteni kendi gözleriyle görüyorlar. İran, AB ile düşmanlık peşinde değil ancak herhangi bir kısıtlamaya karşılık verecektir."

AP Başkanı Roberta Metsola, dün yaptığı açıklamada, İran'daki gösterilere destek için İranlı tüm diplomatik personel ve temsilcilerinin AP binalarına girişini yasaklama kararı aldığını duyurmuştu.

 

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin dövize karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, 7 Ocak'ta yayımladığı haberinde gösterilerde yaralanan polis sayısının 568'e, gönüllü güvenlik güçleri olarak bilinen Besic mensubunun sayısının 66'ya yükseldiğini duyurmuş, toplam can kayıplarına ilişkin bilgi vermemişti.

İran'ın başkenti Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 13 Ocak'ta yayımladığı haberinde, 133'ü güvenlik görevlisi ve biri savcı, 9'u 18 yaşın altında toplam 664 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 721 kişinin de gözaltına alındığını duyurmuştu.

