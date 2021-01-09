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Sağlık Sonuçlar umut verici! Koronavirüsten sonra bir hastalığı daha bitirecek
Sağlık

Sonuçlar umut verici! Koronavirüsten sonra bir hastalığı daha bitirecek

Türk bilim insanı Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu BioNtech, MS hastalığına karşı yürüttükleri aşı çalışmalarının umut verici olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-09 07:06:00 -
Sonuçlar umut verici! Koronavirüsten sonra bir hastalığı daha bitirecek

Koronavirüs aşısını geliştirerek adını dünyaya duyuran Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BıoNTech, kronik sinir sistemi hastalığı olan Multipl Skleroza (MS) karşı aşı denemeleri yapıldığını açıkladı.

Yapılan denemelerden umut verici sonuçlar alındığı bildirildi.

BioNTech tarafından yapılan açıklamada, BioNTech’in Johannes Gutenberg Mainz Üniversitesi ile birlikte otoimmün hastalıklarına karşı yaptığı ilk deney sonuçlarının Science dergisinde yayımlandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu yayında BioNTech’in mRNA teknolojisine dayanan aday aşısının MS'ye karşı etkisinin bulgularına yer verildiği hatırlatılarak "BioNTech’in mRNA teknolojisinin MS'deki bu ilk uygulaması, bu endikasyonda yeni bir yöntemi temsil etmekte ve BioNTech’in kendi mRNA platformundan yararlanma potansiyelinin önemini vurgulamaktadır.” ifadelerine yer verildi.

mRNA temelli aşının farelere sistematik olarak uygulandığına dikkat çekilen açıklamada, farelerde hastalığın erken evresinde ilerlemeyi azalttığı, kaybolan işlevlerin tekrar geri kazanılmasını sağladığı vurgulandı.

MS hastalığına karşı aşının ne zaman piyasaya çıkabileceğine dair bilgiye ise yer verilmedi.

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