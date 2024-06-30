Sonu çok kötü bitti! Denizin içinden çıkan sır gibi şişe

Güney Asya ülkesi Sri Lanka'da ilginç bir olay yaşandı. Dört balıkçı, denizde bir şişe buldu. Söz konusu şişenin içerisindeki sıvıyı içen 4 balıkçı yaşamını yitirdi, 2 balıkçının ise durumunun kritik olduğu açıklandı.

Şişenin içerisinde bulunan sıvının ise ne olduğu halen bilinmiyor.

Sri Lanka Donanması, balıkçıların şişelerde alkol bulunduğunu düşünerek içtiklerini söyledi. Balıkçıların şişelerden bir kısmını bölgedeki başka meslektaşlarına da verdiği öğrenildi.

Şişenin içeriğindeki sıvıyı araştıran ekipler, bu kişilere de ulaşmaya çalışıyor.

Kaynak: Gzt

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