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Dünya Sonu çok kötü bitti! Denizin içinden çıkan sır gibi şişe
Dünya

Sonu çok kötü bitti! Denizin içinden çıkan sır gibi şişe

Yeniakit Publisher
2024-06-30 15:52:00 -
Sonu çok kötü bitti! Denizin içinden çıkan sır gibi şişe

Sri Lanka'da yaşanan olay herkesi şaşırttı. Denizde bir şişe bulan dört balıkçı, şişenin içinde bulunan sıvıyı içti. Şişedeki sıvıyı içen 4 kişi öldü, 2 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Güney Asya ülkesi Sri Lanka'da ilginç bir olay yaşandı. Dört balıkçı, denizde bir şişe buldu. Söz konusu şişenin içerisindeki sıvıyı içen 4 balıkçı yaşamını yitirdi, 2 balıkçının ise durumunun kritik olduğu açıklandı.

Şişenin içerisinde bulunan sıvının ise ne olduğu halen bilinmiyor.

Sri Lanka Donanması, balıkçıların şişelerde alkol bulunduğunu düşünerek içtiklerini söyledi. Balıkçıların şişelerden bir kısmını bölgedeki başka meslektaşlarına da verdiği öğrenildi.

Şişenin içeriğindeki sıvıyı araştıran ekipler, bu kişilere de ulaşmaya çalışıyor.

Kaynak: Gzt
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