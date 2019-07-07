Söndürme çalışmalarına işçiler de katıldı! Geri dönüşüm malzemeleri alanında yangın İzmir'in Çiğli ilçesinde geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu alanda gece vakti çıkan yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra işçiler de çalışmalara destek verdi.

İzmir'in Çiğli ilçesinde, geri dönüşüm alanında çıkan yangınitfaiye ekiplerince söndürüldü. Harmandalı mevkisinde bulunan geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu alanda yangın çıktı. 2 saatin ardından söndürüldü Yangını görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiyenin yanı sıra geri dönüşüm alanında çalışan işçiler de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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