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Sondaj makineleri silindirinden uyuşturucu fışkırdı

Hatay’da bir tırda yüklü sondaj makineleri silindirinden 1 milyon 408 bin adet uyuşturucu captagon hap çıkarıldı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 10:07
Sondaj makineleri silindirinden uyuşturucu fışkırdı

Hatay’da bir tırda yüklü sondaj makineleri silindirinden 1 milyon 408 bin adet uyuşturucu captagon hap çıkarıldı. Olayla ilgili yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlularla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, merkez Antakya ilçesinde faaliyet gösteren bir nakliyat şirketinde gümrükleme işlemi için bekleyen tırda uyuşturucu olduğu bilgisi alındı.


Ekiplerin tırda yaptığı aramada, araca yüklü su kuyusu sondaj makinelerinin silindir kısımlarına gizlenmiş 1 milyon 408 bin adet uyuşturucu captagon hap ele geçirildi.


"Akrep" ve "Rüzgar" isimli narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonda, Suriyeli 3 şüpheli gözaltına alındı.


Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Uyuşturucu hapların, Suudi Arabistan’a götürülmek istendiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 10:07
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