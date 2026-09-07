  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Gürlek adli yıl açılış programında konuştu: Türkiye adalet arayanların umududur Yaşlı kadını dinleyen Ağıralioğlu’nun ağzı açık kaldı: İl başkanını görevden alacağım İBB’de Nuri Aslan kararını verdi! Özgür mü Kılıçdaroğlu mu? Tıpkı dostu Netanyahu gibi… Siyonist Zelenskiy yine sivilleri vurdu Rusya vurdu, Şile’de karaya oturdu! O geminin içi savaş alanı gibi Londra’daki konferansta ‘skandal’ sözler! Siyonist Bengio’yu “Kürtlerin annesi” ilan etti. Serhat Kılıç uyuşturucu kullanıyor muydu? Kız arkadaşı savcılıkta ifadesini değiştirdi! Erdoğan kabineyi topluyor! İşte masadaki konular! Sudan’da savaş sofraları da vurdu! Halk açlıktan kirpi ve kaplumbağa yiyor Zelenskiy'nin Rus hava sahası hamlesi Türkiye’yi hedef aldı
Aktüel Sonbaharın ilk karı Kaçkarlar'a yağdı
Aktüel

Sonbaharın ilk karı Kaçkarlar'a yağdı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Sonbaharın ilk karı Kaçkarlar'a yağdı

Eylül ayının ilk günlerinde gelen kar yağışı, Kaçkar ve Altıparmak Dağları’nın yüksek kesimlerini beyaz örtüyle kapladı.

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı yüksek rakımlı yaylalarda Sonbahar mevsiminin ilk ayı olan Eylül ayında kar yağışı etkili oldu. Eylül ayının ilk günlerinde gelen kar yağışı, Kaçkar ve Altıparmak Dağları’nın yüksek kesimlerini beyaz örtüyle kapladı.

Çamlıhemşin’in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Kaçkar ve Altıparmak Dağları’nda kıştan kalma görüntüler oluşturdu. Yeşilin hâkim olduğu yaylalarda beyaz örtünün ortaya çıkması bölgeye farklı bir güzellik kattı.

Yaylada bulunan Ali Kuyumcu, aniden bastıran kar yağışını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Bölgede rakım yükseldikçe hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı etkisini artırdı. Bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar ve doğa tutkunları için ortaya çıkan kar manzaraları ise Kaçkarların dört mevsim farklı güzellikler sunduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23