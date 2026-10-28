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Yaşam Sonbahar yağışları yüzünü güldürdü! 1900 rakımdaki baraj yüzde 80 doluluğa ulaştı
Yaşam

Sonbahar yağışları yüzünü güldürdü! 1900 rakımdaki baraj yüzde 80 doluluğa ulaştı

Yeniakit Publisher
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Kars’ın içme suyu ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynayan Bayburt Barajı, sonbahar yağışlarıyla yeniden doldu. Selim ilçesinde yaklaşık bin 900 rakımda bulunan barajda doluluk oranı yüzde 80’e çıktı...

Kars’ta sonbahar yağışlarının ardından su kaynaklarında sevindiren bir gelişme yaşandı. Kars’ın içme suyu ihtiyacını karşılayan, Selim ilçesinde bin 900 rakımda bulunan Bayburt Barajı’nda doluluk oranı sonbahar yağışlarıyla yüzde 80’e ulaştı. Kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki baraj gölü, yükselen su seviyesi ve çevresindeki doğal güzelliklerle havadan görüntülendi.

 

Kars kent merkezine yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunan Bayburt Barajı, yüksek rakımı ve geniş su yüzeyiyle bölgenin önemli su kaynakları arasında yer alıyor. Sonbahar mevsiminde etkili olan yağışların ardından barajdaki su seviyesinin yükselmesi dikkat çekti. Kars’ın içme suyu ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlayan baraj gölü, çevresindeki doğal alanlarla birlikte havadan görüntülendi.

 

Baraja can suyu

Bölgede etkili olan sonbahar yağışlarıyla birlikte barajın doluluk oranının yüzde 80’e ulaşması, su rezervlerinin mevcut durumunu gözler önüne serdi. Geniş bir alana yayılan baraj gölünün su yüzeyi, çevresindeki dağlık arazi ve doğal örtüyle birleşerek etkileyici manzaralar oluşturdu.

Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde bulunan su kaynakları açısından yağışların önemi bir kez daha ortaya çıkarken, Bayburt Barajı’nın mevcut doluluk oranı da dikkat çekti.

 

Baraj havadan görüntülendi

Kars’ın su ihtiyacının karşılanmasında önemli rol üstlenen Bayburt Barajı, sonbaharın renkleriyle bütünleşen görüntüsüyle havadan kaydedildi. Baraj gölünün geniş su yüzeyi ve çevresindeki doğal güzellikler, bölgenin dikkat çeken manzaraları arasında yer aldı.

Sonbahar yağışlarıyla yüzde 80 doluluk seviyesine ulaşan Bayburt Barajı, hem kentin su kaynakları hem de etkileyici doğal görünümüyle öne çıktı.

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