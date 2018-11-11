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Son düzlüğe girildi! Limitsiz internet dönemi başlıyor

Türk Telekom, resmi olarak 1 Ocak'ta başlaması beklenen AKN'siz internet uygulamasından daha önce Türkiye’nin dört bir yanındaki müşterilerine sınırsız limitsiz internetle buluşturmak için harekete geçiyor.

11 Kasım 2018 Pazar 13:57
Son düzlüğe girildi! Limitsiz internet dönemi başlıyor

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, aralık ayından itibaren "Evde İnternet" limitsiz paketlerini güncelleyecek olan Türk Telekom, hem yeni hem de mevcut müşterilerine de uygun fiyatlarla limitsiz paketlere geçiş imkanı sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, mevcut Türk Telekom Evde İnternet abonelerine, aralık ayından itibaren çok uygun koşullarla şu anki AKN hızlarına göre daha yüksek hızda limitsiz ek paketlere geçme imkanı sunacaklarını söyledi.

Dursun, bu fırsattan yararlanmak istemeyen abonelerin internet paketlerine de mevcut taahhüt süreleri boyunca "Hediye GB" ve şu an hızlarına göre daha yüksek hızda "Limitsiz Ek Paket" gibi avantajlar tanımlayacaklarını belirtti.

Hız ve kapasite artacak

Hakan Dursun, yeni uygulamanın resmi olarak yürürlüğe girmesinden daha önce müşterilerine limitsiz paket seçenekleri sunmaya başlayacaklarını aktararak, AKN’nin kalkmasından mevcut müşterilerin olumlu etkileneceğini kaydetti.

Dursun, şunları kaydetti:

"Limitsiz üst paketlere geçmek istemeyen mevcut abonelerimizi taahhütlerinin bitimini beklemeden, kendilerine ücretsiz olarak tanımlayacağımız 'Limitsiz Ek' paketleri ile internet erişimlerine devam edecekler. Ayrıca, aralık ayından itibaren 3 ay boyunca AKN paketli müşterilerimize, mevcut limitlerine ek olarak her ay 50 GB hediye edeceğiz. Müşterilerimizin kendi paket limitleri ile birlikte bu 50 GB'lık ek limiti de aşması durumunda ise kendilerine ücretsiz olarak tanımlayacağımız 'Limitsiz Ek' paketleri devreye girecek."

Bu sayede mevcut müşterilerinin limit aşımından sonra bile, hiçbir fiyat farkı ödemeden, AKN uygulamasına göre daha hızlı bir şekilde internet kullanımını sürdüreceğini vurgulayarak, "Kısacası, tercihi ne olursa olsun, müşterilerimizin internet deneyimini iyileştirmiş ve onlara daha hızlı ve kapsamlı bir internet erişimi sağlamış olacağız. Yeni müşterilerimiz de limitsiz paketlerden dilediklerini seçebilecekler." bilgisini verdi.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 13:57
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