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Gündem Son yılların en büyük yangını! Manavgat'taki yangına müdahale sürüyor
Gündem

Son yılların en büyük yangını! Manavgat'taki yangına müdahale sürüyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangına müdahale sürüyor. Son yılların en büyük yangını ile karşılaşan ilçeye 10 ilden 19 helikopter 9 ilden de 412 personel ile müdahale desteği sağlanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-28 16:38:00 - 2021-07-28 16:46:48

Antalya’nın Manavgat ilçesinde saat 12.05’de çıkan ve rüzgarında etkisi ile yerleşim yerlerine sıçrayan yangına 

Yeniköy Mahallesi’nde öğle saatlerinde başlayan yangın, rüzgarında etkisi ile geniş bir alana yayılırken Manavgat’ın birçok noktasından yangın haberleri gelmeye başladı.

Son yılların en büyük yangını

Son yılların en büyük yangını ile karşı karşıya kalan ilçeye 10 ilden 19 helikopter, 9 ilden 412 personel, 9 ilden 103 arazöz ve 2 ilden 6 dozerle müdahale devam ediyor.

Manavgat’ta büyük yangın
Manavgat’ta büyük yangın

Gündem

Manavgat’ta büyük yangın

Manavgat’taki orman yangınında yeni görüntüler
Manavgat’taki orman yangınında yeni görüntüler

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Manavgat’taki orman yangınında yeni görüntüler

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