Son yıllarda vakalar arttı! İşte uyuz hastalığına şifa o göl

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Bakırcıoğlu Köyü'nde bulunan SİT alanı içerisindeki su kaynağı ve mağaralar, doğa tutkunlarının ve sporcuların uğrak yeri olurken cilt hastalarının da ilgisini çekiyor. Özellikle uyuz rahatsızlığı bulunanlar köyde bulunan su birikintisinde şifa arıyor.

Sivas’taki doğal değerlerin daha sağlıklı şekilde kamuoyuna kazandırılması gerektiğini söyleyen Sivas Turizm Derneği Başkanı Hakan Bakar, “Sivas termal kaplıca anlamında önemli şehirlerden biri. Yıldızeli ilçesinde bulunan sıcak çermik ve Bakırcıoğlu köyü iç içe. Orada ‘uyuz gölü’ olarak tabir edilen su birikintisi var. Bu alandaki suyun kaşıntı ve çeşitli cilt hastalıklarına iyi geldiği her daim söyleniyor. Bizim bu alanı değerlendirmemiz lazım. Bu tarz yerlerde vatandaşların suya daha sağlıklı girebilmeleri için yetkili kişiler tarafından o bölgelerde çevre düzenlemeleri yapmaları gerekiyor. Şu an gelişigüzel halde insanlar kulaktan dolma bilgiler ile gidiyor suya giriyor fakat birinin başına herhangi bir olay gelebilir. Bunların önüne geçmek adına elimizdeki değerleri daha sağlıklı şekilde kamuoyuna kazandırmamız gerekir” ifadelerini kullandı.

“Turizme kazandırılması gereken önemli yerlerden biri”

Mağaranın turizme kazandırılması gerektiğini vurgulayan Bakar, “O alanda içerisinden geçilebilen küçük mağara var. O bölgeleri daha çok doğa sporları ve yürüyüş yapan gruplar tercih ediyor. Sporlarını yapıp, mağaranın içinden geçip uyuz gölü dediğimiz alana ulaşarak orada dinleniyorlar. Sivas turizm anlamında her gün ivme kazanıyor. Bize gelen insanları biz daha nasıl mutlu edebiliriz bunun gayesinde olmamız lazım. İmkânlar içerisinde elimizde ne varsa bunların hepsini en değerli şekilde sunmamız daha sağlıklı olur diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.