Son uyarı: Meteorolojiden İstanbul'a kar alarmı günlerce sürecek: Belirsiz hava tahminlerine karşı uyarı

Yurdu etkisi altına alan beyaz örtü Balkanlar üzerinden giriş yaptı. Sarıyer, Beykoz, İstanbul Havalimanı ve çevresinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, zaman zaman basın ve yayın organlarında kaynağı belli olmayan ya da yetkisiz kişilerce kısa ve uzun vadeli hava tahminleri ile ilgili çeşitli açıklamaların yayımlandığı belirtilerek şu uyarılarda bulunuldu: Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün paylaştığı yeni haritada İstanbul, Ankara, Erzurum ve birçok kent için de alarm verdi.

İstanbul Havalimanı ve çevresinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Akşam saatlerinde etkisini arttıran yağış nedeniyle karla mücadele araçları pistleri açık tutmak için çalışmalar yaptı. Kar yağışı nedeniyle uçuşlarda herhangi bir aksaklık yaşanmadı.

SARIYER

Sarıyer Maden'de öğle saatlerinden itibaren kısa süreli kar yağışı sonrası bina çatılarında ve araçlarda beyaz örtü oluştu.

Kar yağışından dolayı büyük mutluluk duyan Murat Aydoğdu, ‘’Elli beş yaşındayım ama çocuklar gibi mutluyum. Gökyüzüne bakmaktan, ‘ne zaman yağacak’ diye beklerken 1985-86 yıllarındaki karın ayak izlerini hisseder gibiyiz. İnşallah doğaya, tabiata, memleketimize bol bol yağar. Hem çocuklar eğlenir hem de biz eğleniriz, suyumuz olur. Mevlam veriyor, gerçekten çok mutluyuz” dedi.

KAR İSTANBUL’A GİRİŞ YAPTI

CNN Türk muhabiri Samet Güner, “Beklenen kar yağışı İstanbul’a giriş yaptı. Yüksek kesimlerden giriş yapan kar yağışı Beykoz’u beyaza bürüdü. Beykoz Karlıtepe’de dün hafif başlayan kar yağışı devam ediyor ancak arabaların ve çatı katlarının üzerinde kar tutuğu görülüyor. Kar İstanbul’un yüksek kesimlerinde etkili oldu. Zaman zaman etkisini artıran kar yağışı yüksek kesimlerde hala devam ediyor. Ancak alçak kesimlerde kar yağışını göremiyoruz.

Kavacık’a doğru gidildikçe kar yağışı yağmura dönüşüyor. İstanbul’un farklı notlarında daha şiddetli ve daha etkili olabiliyor kar yağışı. Uzmanlar ocak aynın son günlerinde İstanbul’da kar yağışı bekleniyor demişti ve beklenen kar yağışı geldi ancak çok etkili olduğunu söyleyemeyiz. Öte yandan uzmanlar havaların daha da çok soğuyacağını şubat ayı ile birlikte kar yağışının görüleceğini belirtti. 6-7 şubata dikkat çeken uzmanlar daha alçak kesimlerinde bir kar yağışı olabileceğini açıkladı” dedi.

İSTANBUL’A KAR GELİYOR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Soğuk bir hava girdik. Kış yeni başlıyor Türkiye'de. Dünden itibaren başladı. Anadolu'da kar yağışı devam ediyor. 10-15 gün de aralıklı olarak devam edecek gibi görünüyor.

Perşembe günü yağış Türkiye'den çekiliyor. Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışları yapıp öğlen saatlerinde çekiliyor. Hafta sonu yeni bir soğuk ve yağışlı hava kütlesi geliyor. Öncelikle batı bölgelerde Ege ve Akdeniz'de yağmur, Marmara'da karla karışık yağmur yapacak. Anadolu'nun hemen hemen her tarafında kar yağışı yapacak. Hafta sonu gelecek sistemle birlikte Anadolu'nun bazı yerlerinde 30 santimetreyi geçecek kar kalınlığı. İstanbul da bu sistemden yararlanacak gibi görünüyor. Cuma, cumartesi gelecek olan bu sistemle birlikte pazartesi, salı yani bir hafta sonra İstanbul kar yağışı alabilir. 2-3 gün arka arkaya da alabilir. Bunu takip edeceğiz.

Prof. Dr. Şen, "İstanbul’un kırsal alanına özellikle Anadolu yakasında salı gecesi ve çarşamba sabahı karla karışık yağmur ve kar yükseklerde görülebilir. Şehir merkezinde zor. Şehir merkezine hafta sonu cumartesi ve gelecek hafta başı gibi olasılık zayıf da olsa var" dedi.

ÇATALCA

İstanbul'un Çatalca ilçesinde dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı kısa süreli etkili oldu. Gece saatlerinde etkisini arttırarak sürdüren yağış nedeniyle yüksek kesimlerde, çatılarda, araçlarda, yol kenarlarında ve ormanlık alanlarda beyaz örtü oluştu. Gece boyunca aralıklarla etkili olan kar yağışı sonrası güne beyaz örtü ile uyanan vatandaşlar ise şaşkınlık yaşadı.

SARI ALARM

Adana, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş, Osmaniye için sarı kodlu uyarı yapıldı.

EGE'DE 5 İL İÇİN 'ZİRAİ DON' UYARISI

İzmir, Aydın, Balıkesir, Çanakkale ve Manisa'da; bu gece itibariyle 1 Şubat tarihine kadar zirai don olayı beklendiği uyarısı yapılarak, üreticilerden dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü; İzmir, Aydın, Balıkesir, Çanakkale ve Manisa için zirai don uyarısı yaptı. Bu gece başlayıp, 1 Şubat sabahına kadar devam etmesi beklenen zirai don olayının iç kesimlerde hafif, yüksek kesimlerde orta kuvvette ve yer yer kuvvetli olarak hissedileceği belirtildi. Başta tarımsal faaliyetler ile uğraşan vatandaşlar olmak üzere ilgililer, zirai don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları için uyarıldı. -DHA

Meteoroloji'den kaynağı belirsiz hava tahminlerine karşı uyarı

"Atmosferik hadiseler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzce 7/24 takip edilmekte, meydana gelebilecek meteorolojik hadiselerle ilgili tüm tahmin ve uyarılar, kamuoyu ve yetkililerle paylaşılmaktadır. Bu konudaki doğru bilgilere; kaynağı Meteoroloji Genel Müdürlüğü olan tüm basın ve yayın organlarından, mobil uygulamalarımızdan, internet sitemiz mgm.gov.tr'den, Meteorolojinin Sesi Radyosu ile kurumsal sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz."