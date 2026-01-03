  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Hafız adamlar, başörtü yasakçısı CHP’yi destekliyor!

CHP’nin kodamanları gariplerin evine çöktü

Ahlaksızlıkta sınır tanımıyorlar! RTÜK'ün kapısına kilit vurduğu o diziden mide bulandıran skandal: "Bol bol sevişin" diyerek milli manevi değerlerimize alenen savaş açtılar!

İran-Pakistan sınırında çatışma çıktı

FETÖ ve DEAŞ'tan aynı taktik! "Diyanet'e bağlı camilere..."

Vurgun ağının milyarlık çarkı kırıldı! Mersin'de 'Change Araç' operasyonu

Mali zor bir yılın geride bırakıldığını söyleyen TESK Başkanı Palandöken: Esnaf 2026'dan umutlu

Trump'ın tehdit ettiği Venezuela'da çok sayıda patlama

Bunların derdi okumak falan değil, anarşistlik! Tıp Fakültesi öğrencisinin Erdoğan’la ilgili sözleri başını yaktı

Memur ve emekli zammı için geri sayım başladı! Polis memuru, doktor ve öğretmen yeni yılda kim ne kadar alacak?
Dünya Son telefon görüşmesi ortaya çıktı! Kaçırılan Maduro'nun son saatleri
Dünya

Son telefon görüşmesi ortaya çıktı! Kaçırılan Maduro'nun son saatleri

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Son telefon görüşmesi ortaya çıktı! Kaçırılan Maduro'nun son saatleri

ABD Başkanı Donald Trump’ın yakalanıp ülke dışına çıkarıldığını söylediği Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun son diplomatik teması Çin heyetiyle gerçekleşti.

Yerel basındaki haberlere göre, Maduro, Venezuela'nın başkenti Caracas'a düzenlenen saldırılardan yaklaşık 12 saat önce Çin heyetiyle görüştü.

Başkentteki Miraflores Sarayı'nda Çin'in özel temsilcisi Çiu Şiaoçi başkanlığındaki Çin heyetiyle yapılan görüşmede iki ülke arasındaki işbirliği ele alındı.

Görüşmeye, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Dışişleri Bakanı Yvan Gil ve Çin'in Caracas Büyükelçisi Lan Hu da katıldı.

Toplantıda, Venezuela ve Çin arasında imzalanan 600'den fazla ikili anlaşma gözden geçirildi, enerji, ticaret ve altyapı gibi alanlarda iki ülke arasında devam eden yakın işbirliği değerlendirildi.

Görüşme, ülkeye düzenlenen ABD saldırıları öncesi Maduro'nun son resmi diplomatik görüşmesi oldu.

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta patlama sesleri duyulmuştu.

Venezuela hükümetinden yapılan açıklamada, saldırılardan ABD sorumlu tutulmuş ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, ülke genelinde "dış müdahaleden kaynaklanan olağanüstü durum" ilan eden kararnameyi imzaladığı belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'da geniş çaplı saldırılar düzenlendiğini ve Maduro ile eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı.

ABD'nin saldırısı sonrası Maduro'dan orduya talimat: Silahlı çatışmaya geçiyoruz
ABD'nin saldırısı sonrası Maduro'dan orduya talimat: Silahlı çatışmaya geçiyoruz

Dünya

ABD'nin saldırısı sonrası Maduro'dan orduya talimat: Silahlı çatışmaya geçiyoruz

Haydut ABD'nin göz koyduğu Venezuela'nın hazineleri bu haritada
Haydut ABD'nin göz koyduğu Venezuela'nın hazineleri bu haritada

Dünya

Haydut ABD'nin göz koyduğu Venezuela'nın hazineleri bu haritada

Hain muhalefet liderine gün doğdu! Her fırsatta ülkesini ABD’ye şikayet ediyordu
Hain muhalefet liderine gün doğdu! Her fırsatta ülkesini ABD’ye şikayet ediyordu

Gündem

Hain muhalefet liderine gün doğdu! Her fırsatta ülkesini ABD’ye şikayet ediyordu

12 yıllık Maduro yönetimi 3 saatlik operasyonla devrildi
12 yıllık Maduro yönetimi 3 saatlik operasyonla devrildi

Dünya

12 yıllık Maduro yönetimi 3 saatlik operasyonla devrildi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP’li belediyelerden 'imtiyazlı' kebapçıya tam destek! Müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta CHP’nin gözdesi oldu
Gündem

CHP’li belediyelerden 'imtiyazlı' kebapçıya tam destek! Müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta CHP’nin gözdesi oldu

Halkın imkanlarını yandaşlarına peşkeş çekmekle eleştirilen CHP'li belediyelerin, ünlü kebapçı Bedri Usta ve kardeşlerine sağladığı ayrıcalı..
Bağdat Caddesi’nde "S Class" vurgun: 11 milyar lira ile sırra kadem bastı!
Gündem

Bağdat Caddesi’nde "S Class" vurgun: 11 milyar lira ile sırra kadem bastı!

İstanbul Kadıköy'de lüks otomobillerin sergilendiği ünlü bir galeri, cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılık iddialarından biriyle sars..
Taksideki gergin anlar izleyenleri de gerdi: Öğrencisin benden olsun! İstemiyorum! Çek, iki katı çek!
Gündem

Taksideki gergin anlar izleyenleri de gerdi: Öğrencisin benden olsun! İstemiyorum! Çek, iki katı çek!

İstanbul’da taksiye binen bir genç, öğrenci olduğunu fark edince kendisinden para istemeyen taksi şoförüyle tartışma yaşadı. Taksicinin sözü..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23