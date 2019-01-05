0553 313 94 23

Son tekliflerini Ankara'ya ilettiler... ABD'den yine aynı oyun!

Türkiye’ye Patriot sistemi satmaya çalışan ABD, ne teknoloji paylaşımına yanaşıyor ne de fiyatta indirime gidiyor. ABD, 2013’te Türkiye’ye 4,5 milyar dolarlık teklif ile gelmişti. Bu rakam diğer iki tekliften daha yüksekti.

05 Ocak 2019 Cumartesi 07:14
Son tekliflerini Ankara'ya ilettiler... ABD'den yine aynı oyun!

Amerika, Patriot hava savunma sistemiyle ilgili satış teklifini Ankara’ya iletti. ABD Dışişleri Bakanlığı, 3.5 milyar dolar değerindeki Patriot sistemlerinin Türkiye’ye satışına 19 Aralık’ta onay vermişti. Ankara nihai karar için ABD’ye sunduğu talep yazısında fiyat indirimi ve teknoloji transferi beklentisi de vurgulamıştı. Ancak Türkiye’ye sunulan son teklif, Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanan 3.5 milyar dolarlık paketin yazılı olarak iletilmesiyle sınırlı kaldı. Metinde Türkiye’nin cazip fiyat ve teknoloji transferi taleplerine ilişkin herhangi bir öneri sunulmadı. ABD daha önce, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 alımına karşı F-35 restinde bulunmuştu. Önceki gün sunulan teklifte S-400’e ilişkin yazılı bir ön koşul yer almadı ancak bu sorun hâlâ aşılmış değil.

S-400’de geri adım yok

Ankara, Patriot teklifine kapsamlı değerlendirme sonrası cevap verecek. ABD Patriot’lar için indirim bile yapsa, bu her halükarda Rus S-400 sistemlerinden çok daha pahalı olacak. Türkiye ayrıca, Patriot satışında S-400 alımının iptal edilmesinin ön koşul olarak sunulmasına da kesin olarak karşı çıkıyor. Washington, Patriot için Türkiye’nin 2013 yılında açtığı ihaleye 4.5 milyar dolarlık teklifiyle gelmiş, Çin ve Fransa-İtalya ortaklığının tekliflerinden sonra ihalede 3. sırada yer almıştı. Üstelik ABD, Türkiye’nin ihalede açık olarak talep ettiği teknoloji transferine de hiçbir şekilde yanaşmamıştı.

2013 tavrı sürüyor

O dönem Çin, 3.4 milyar dolarlık fiyatta indirimin dışında yüzde 30 yerli katkı garantisi vermişti. Ankara’nın Pekin’den füze almasını engellemek üzere ciddi adımlar atan Washington, bunun yanında Türkiye’ye hava savunmaya ilişkin herhangi bir alternatif de sunmamıştı. Son Patriot teklifine bu gelişmeler ışığında bakıldığında ABD’nin 2013’teki tavrını aynen devam ettirdiği görülüyor. Türkiye ise Rusya’dan neredeyse ABD’nin teklifinin üçte biri oranında ücretle S-400 satın alıyor.

Kaynak: Yeni Şafak

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 07:14
  1. Ankara
  2. abd
  3. patriot
  4. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kan donduran plan… İlçe dinamitlerle dolu! Suçu Türkiye’ye atacaklar
    1. Kan donduran plan… İlçe dinamitlerle..
    2. Erdoğan'dan talimat: Gerekirse risk..
    3. McGurk'ün yerine tanıdık bir isim..
    4. Son tekliflerini Ankara'ya..
    5. Kamerun'a Anglofon bölgesinden başbakan
    6. Birbirlerine girdiler... Hristiyan..
    7. Trump resti çekti... 'Sınır'da gerilim
    8. GÜNCELLEME - Ümraniye'de iki katlı..
    9. Göle döndü... Sular altında kaldı
    10. Brexit, Danimarkalıları AB’ye..
    11. Ankara'da panik anları! Kafede..
    12. Kuzey Ege'de feribot seferlerine..
    13. Sigaradaki ÖTV oranı artırıldı
    14. Arjantin'de halkzamları protesto..
    15. Muhtarlar Endülüs Bölgesi'ni ziyaret..
    16. BUDO'dan sefer iptalleri
    17. Fenerbahçe Ozan Tufan'ı gönderdi mi?
    18. Abdullah Avcı'dan Arda Turan..
    19. Ve Ozan Tufan'ın yeni takımı belli..
    20. Trump'tan Kongre'ye "Meksika duvarı"..
    "Diktatör" dedikleri Erdoğan'ın ayağına giden yazarları topa tuttu!
    "Diktatör" dedikleri Erdoğan'ın ayağına giden yazarları topa tuttu!
    Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak
    Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak
    Güne acı haberle başladık: Şehidimiz var
    Güne acı haberle başladık: Şehidimiz var
    Abdullah Gül'ün kuracağı partiye mi katılacak? İddiaların hedefindeki vekil kayıplara karıştı
    Abdullah Gül'ün kuracağı partiye mi katılacak? İddiaların hedefindeki vekil kayıplara karıştı
    Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"
    Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"

    Günün Karikatürü

    5 Ocak 2019
    Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi
    Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi
    Açıkça ortaya çıktı... TSK'nın karşısına Mısır ordusunu dikecekler!
    Açıkça ortaya çıktı... TSK'nın karşısına Mısır ordusunu dikecekler!