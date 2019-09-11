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Son sözünde, ‘Suçsuzluğum anlaşılınca üzüntü duyacaksınız’ dedi, müebbete çarptırıldı

Antalya’da 15 yıl önce 7 kurşunla birini öldürdüğü, ardından ise Almanya’ya kaçtığı iddia edilen şüpheli, hakim karşısına çıktı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 09:56
Son sözünde, ‘Suçsuzluğum anlaşılınca üzüntü duyacaksınız’ dedi, müebbete çarptırıldı

Antalya’da 15 yıl önce 7 kurşunla birini öldürdüğü, ardından ise Almanya’ya kaçtığı iddia edilen şüpheli, hakim karşısına çıktı. Son sözünde, “Bana bir ceza verilecek olursa, sonuçta suçsuzluğum anlaşılınca üzüntü duyacak olmanızı belirtmek istiyorum. Beraatimi talep ediyorum” diyen sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.


Olay, 1 Ocak 2004 tarihinde Mahmut Y. ve Mehmet Salih Direkçi arasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaşanan husumetin sonucunda Mehmet Salih Direkçi aracının içinde 7 kurşunla öldürüldü.


Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mahmut Y.’nin daha önceki tarihlerde Mehmet Salih Direkçi’yi bıçakladığı, evinde yangın çıkarıldığı, olay günü ise Direkçi’yi aracının içinde yedi el ateş ederek öldürdüğü, ardından ise olay yerinden kaçtığı belirtildi.


Mahmut Y.’nin olayın ardından Almanya’ya kaçtığı, hakkında ise yakalama kararının çıktığı öğrenildi. Geçtiğimiz mayıs ayında sahte pasaportla Türkiye’ye giriş yapan Mahmut Y. yakalandı, tutuklanarak Silivri L Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.


Mahmut Y., Antalya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde daha önce verdiği savunmasında olayı anlattı.



“Kesinlikle ne vurma, ne de öldürme var”


Mahmut Y., “Maktulün babası bana, ’senin başına öyle bir şey getireceğim ki sen başını kaldıramazsın’ dedi ve sonra çekip gitti. İki ay sonra benim kızımı pazarda arabasına zorla bindirip tatil köyüne götürüp tecavüz etmişler. O yetmiyormuş gibi, dört kişiyle daha yatağa zorla sokuyor. Bunu bana T.D. söyledi. Bir gün Mehmet Sahil Direkçi bana, ’Sen hala ne geziyorsun? Sana böyle yaptım. Yetmedi dört kişi daha yolladım. Sen hala Antalya’da geziyorsun’ dedi. Kesinlikle ne vurma, ne de öldürme var” dedi.



“Boyacıyla beraber kaçtık”


Olay günü dükkanında tadilat olduğunu söyleyen Mahmut Y., “Ben dükkana tamirat eşyası almıştım, boyacı da yanımdaydı. 300 metre ilerimizden silah sesi gelince, ‘birisini vurdular’ dediler. Boyacıyla beraber kaçtık. O esnada tadilat malzemelerini arabanın arkasına koyuyorduk, dükkana gidecektik. Sonra silah sesi gelince boyacı da kaçtı. Orada alışveriş yaptığım dükkan sahipleri de kaçtı” diye konuştu.



“Romanya’ya gittim”


Almanya’ya para kazanmak için gittiğini ifade eden Mahmut Y., para vererek pasaport yaptırdığını söyledi. Mahmut Y., “Başkasının adına pasaport yaptırdım ve Romanya’ya gittim. Romanya’dan Macaristan’a, Macaristan’danViyana’ya, ardından ise Almanya’ya gittim” şeklinde konuştu.


Mehmet Salih Direkçi’yi öldürmediğini ileri süren sanık Mahmut Y., “Ben öldürmedim, bana iftira attılar. Kimin öldürdüğünü bilmiyorum” dedi.


Sanık Mahmut Y. okunan otopsi raporuna ise, “Ben öldürmedim, benim silahım yok” dedi.


Sanık Antalya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Mahmut Y., tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile katıldı. Aynı zamanda duruşmada müştekiler ve taraf avukatları da yer aldı.


Son sözü sorulan sanık Mahmut Y., “Mahkemeye saygı duymakla birlikte, bana bir ceza verilecek olursa sonuçta suçsuzluğum anlaşılınca üzüntü duyacak olmanızı belirtmek istiyorum. Beraatimi talep ediyorum” dedi.


Karar veren mahkeme heyeti ise, Mahmut Y.’yi ‘tasarlayarak bir kişiyi öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 09:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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