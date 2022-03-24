Son rezalet haberi Bayraklı’dan geldi! CHP’li belediyeden sapkın form
İzmir Bayraklı Belediyesi’nin resmi internet sitesindeki bir başvuru formunda erkek ve kadın cinsiyetlerine ilave olarak 3’üncü cins eklendiği ortaya çıktı.
Kavimlerin helakına sebep olan eşcinsellik sapkınlığını yaygınlaştırmak için çabalayan sapkınsever koroya Bayraklı Belediyesi de eklendi. İzmir’in CHP’li Bayraklı Belediyesi eşcinsel sapkınlığı internet sitesine taşıdı. Başkanlığını Serdar Sandal’ın yaptığı Bayraklı Belediyesi’nin sosyal etkinlik merkezi başvuru formunda 3 cinsiyet yer aldı.
Başvuru formunda erkek ve kadın cinsiyetine ilave olarak 3’üncü cins eklendi. “Diğer” başlığı altında eklenen üçüncü cinsiyet seçeneğinde, cins isminin yazılabildiği bir kısım oluşturuldu.
ÇYDD’ci başkan
İsmini ay yıldızlı bayrağımızdan alan Bayraklı Belediyesi’nde sapkın başvuru formunu oluşturan başkan Serdar Sandal, aynı zamanda Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği görevlisi olarak biliniyor. Tunceli doğumlu olan Sandal, “LGBT Onur Üyesi” Kemal Kılıçdaroğlu’nun yandaş kadrosundan seçilerek Bayraklı’da başkan adayı yapıldığı iddia edilmişti.