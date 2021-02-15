Son olay sonrası Rusya’dan İsrail’e flaş çağrı! ‘Kanıt sunun’

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İsrail'i Suriye'den geldiği iddia edilen tehdide kanıt sunmaya çağırarak, Tel Aviv'in Arap Cumhuriyeti'ne yaptığı sürekli grevlerin uluslararası hukukun ihlali olduğuna işaret etti.

Lavrov, Moskova'nın, İsrail'in güvenliğine yönelik tehditleri ortadan kaldırmak için her türlü önlemi almaya hazır olduğunu vurguladı.

Lavrov, "Şimdiye kadar bu temyize somut bir cevap almadık, ancak ısrar etmeye devam ediyoruz" dedi.

Bakan, Lübnan hedeflerini vurmak için Suriye hava sahasını kullanan İsrailliler tarafından ihlal edilen Lübnan ile ilgili BM Güvenlik Konseyi kararına uyma gereği konusunda Rusya'nın sert olduğunu sözlerine ekledi.

İsrail Hava Kuvvetleri, Suriye Arap Cumhuriyeti topraklarına en az iki saldırı başlattı ve en son olaylar doğudaki Deyrizor vilayetinde gerçekleşti.

İsrail'in Suriye'deki hava saldırıları hakkında yorum yapmama politikasına rağmen, Suriye Savunma Bakanlığı, Tel Aviv'i komşu ülkelerden gelen baskınları başlatmakla suçladı.