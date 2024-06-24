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Dünya Son olarak yasaklı fosfor bombasıyla vurmuşlardı! Lübnan sınırında İsrail'den tank sevkiyatı!
Dünya

Son olarak yasaklı fosfor bombasıyla vurmuşlardı! Lübnan sınırında İsrail'den tank sevkiyatı!

Yeniakit Publisher
2024-06-24 23:34:00 - 2024-06-24 23:37:19

262 gündür Gazze'yi aralıksız bombalayan siyonist İsrail'e ait tankların Lübnan sınırındaki sevkiyatı görüntülendi.

Bebek katili Netenyahu, Lübnan'a yönelik saldırılarının yoğunlaşacağının sinyallerini verdi.

Netenyahu, "Birçok cephede savaşmaya hazırız. Yakında Gazze’deki operasyonlarımız düşük yoğunluğa geçecek. Güçlerimizi Kuzey hattına kaydıracağız." dedi.

Siyonist başbakanın açıklamalarından sonra Lübnan sınırında İsrail'e ait tankların sevkiyatı görüntülendi.

Öte yandan İsrail Lübnan'ı bugün yasaklı fosfor bombasıyla vurmuştu. Hizbullah Hareketi'nin ise sınırdaki direnişi sürüyor.

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