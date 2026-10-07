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Aktüel Son kullanma tarihinin üzerinden 1 yıl geçmiş! Okul kantininde mide bulandıran görüntüler
Aktüel

Son kullanma tarihinin üzerinden 1 yıl geçmiş! Okul kantininde mide bulandıran görüntüler

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Hatay Dörtyol'da okul kantinlerine yönelik denetimlerde hijyen kurallarına uymayan uygulamalar ortaya çıktı. Temizlenmeyen tost makinesi ve son kullanma tarihinin üzerinden 1 yıldan fazla geçen hazır tavuk döner zabıta ekiplerinin tepkisini çekti.

Hatay’da okul kantinlerinde yapılan denetimler çocukların sağlığını tehdit eden görüntüleri ortaya çıkardı.

 

“Tost makinesinden tost yer misiniz?”

Dörtyol ilçesinde zabıta ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda kantinlerde satılması yasaklanan ürünler kontrol edildi. Ekipler ayrıca ürünlerin son kullanma tarihlerini, saklama şartlarını, hijyen kurallarını ve işletmelerin genel düzenini titizlikle inceledi. Denetimler esnasında mide bulandıran görüntülerin ortaya çıktığı kantinlere yönelik işlem yapıldı. Zabıta müdürü Ali Avan, "İlkokul öğrencilerinin sattığı ürünlerin fiyatlarını görünebilir şekilde tek tek yazalım. Kızarmış patates dolaba koyduktan sonra yenmez. Bunlara biz müsaade edemeyiz. Tost makinesinden tost yer misiniz. Çocuklara alıp, sattığınız hazır dönerin son kullanma tarihinin üzerinden 1 yılı aşkın süre geçmiş. 2025 yılı son kullanma tarihi ve üzerinden 1 yıl geçmiş. Bunlara izin veremem, detaylı tutanağı tutalım. Burada hiçbir şeyden haberi olmayan çocuklara hizmet veriyoruz" dedi.

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Yorumlar

Vay vay

Ülkenin kurumları çürümüşluk içinde..

Asım keskin

Denetlemeye unifirmayla mi gidiliyor? Yani dikkat biz geliyoruz diye önceden habermi veriliyor? Bu nasıl çalışma sistemi? Normal vatandaş gibi tebdili kiaafet gidersin denetim yaparsın.
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