  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Son Kovid-19 testi negatif çıkan Sosa, antrenmanlara başladı
Spor

Son Kovid-19 testi negatif çıkan Sosa, antrenmanlara başladı

Yeniakit Publisher
2020-09-03 14:15:26 -
Son Kovid-19 testi negatif çıkan Sosa, antrenmanlara başladı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa, daha önce pozitif çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatife dönmesinin ardından antrenmanlara başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, takımdan ayrı bireysel çalışmalara başlayan Sosa'nın, idman eksiğini kapatana kadar kendisine hazırlanan özel program çerçevesinde hazırlıklarını sürdüreceği aktarıldı.

Sosa'nın, önümüzdeki haftadan itibaren takımla çalışmalara başlayacağı duyuruldu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den ilk talep! 'Türkiye doğalgaz satarsa en büyük alıcı biz olacağız'
Dünya

Türkiye'den ilk talep! 'Türkiye doğalgaz satarsa en büyük alıcı biz olacağız'

Karadeniz'deki doğalgaz keşfinden dolayı Türkiye'yi tebrik eden Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Panda, "Eğer Türkiye, net bir şekilde..
T24'ten 'bu kadar da olmaz' dedirten haber
Gündem

T24'ten 'bu kadar da olmaz' dedirten haber

Türkiye'nin yararına olan her şeye muhalefet eden T24 sitesi, tarihi doğalgaz keşfi için 'iklimi bozacak' şeklinde bir haber yaptı. Haber, '..
Devlet Bahçeli’den son dakika açıklaması: İdam gelsin
Gündem

Devlet Bahçeli’den son dakika açıklaması: İdam gelsin

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli son dakika açıklaması ile gündeme bomba gibi düştü. Bahçeli, idamın tekrar mevzuata ..
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı