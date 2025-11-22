Son Kez batıyor: Bu şehirde aylarca güneş doğmayacak!

Kuzey Kutup Dairesi’nin en ücra noktalarından biri olan Alaska’nın Utqiagvik (Barrow) şehrinde yılın en sıra dışı anı yaşandı.

Dünyanın en kuzeyinde yer alan Alaska’nın Utqiagvik (Barrow) şehri, yılın en sıra dışı ve ürkütücü doğa olayına bir kez daha sahne oldu. Güneş son kez ufuk çizgisinin altına inerken şehir, yaklaşık 2 ay boyunca hiç gün ışığı görmeyeceği uzun ve kesintisiz bir karanlığa teslim oldu. “Kutbun gecesi” olarak bilinen bu dönem boyunca Utqiagvik, yalnızca kuzey ışıklarıyla aydınlanan, dünyanın en karanlık noktalarından biri haline geliyor.

Kutup karanlığı başladı: 2 ay gece gündüz yok

Utqiagvik’te yıl boyunca ekstrem bir doğa döngüsü yaşanıyor. Bazı aylarda Güneş hiç batmazken, yılın bu döneminde ise şehir tamamen geceye teslim oluyor.

Bu yıl Güneş, son kez 18 Kasım’da ufuk çizgisinin altına indi ve şehir sadece 45 dakika güneş ışığı gördükten sonra uzun karanlığa girdi.

Yeniden doğuşu ocak ayını bulacak

Kutup bölgesinin doğal döngüsü gereği Güneş, Utqiagvik’e tekrar Ocak ayında geri dönecek. Bu da yaklaşık 60 gün boyunca hiç gün ışığı olmaması anlamına geliyor.

Bu süreçte şehirde:

24 saat karanlık

Eksi derecelerde sert kutup iklimi

Gökyüzünde olağanüstü kutup ışıkları (Aurora Borealis)

görülmesi bekleniyor.

Dünyada nadir görülen bir doğa olayı

Bu fenomen yalnızca dünyanın en kuzey ve en güney kuşaklarında yaşanıyor. Barrow, bu eşsiz doğa döngüsünün merkezinde yer aldığı için her yıl uluslararası basının ilgisini çekiyor.