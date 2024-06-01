Son günlerde çıkan FETÖ haberlerinin hepsi yalan mı? Yoksa bilinçli mi servis edildi

En son olarak Fetullah Gülen’in ağabeyi Mesih Gülen’in oğlu Ebuseleme Gülen örgüt içi hesaplaşmayı deşifre ederek, “Hocamızı buradan götürdüler” diyerek Pensilvanya’dan bir video yayınladı. Kimi haberlerde de Gülen’in öldüğü iddiaları yayıldı.

Bu haberlerle FETÖ’nün öldüğü ve örgütün dağıldığı vurgulandı. Ancak binlerce takipçisi bulunan ‘Eleştirmen’ isimli bir sosyal medya kullanıcısı bunların doğru olmadığını iddia etti. Eleştirmenin iddiaları videoda…