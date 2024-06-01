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Gündem Son günlerde çıkan FETÖ haberlerinin hepsi yalan mı? Yoksa bilinçli mi servis edildi
Gündem

Son günlerde çıkan FETÖ haberlerinin hepsi yalan mı? Yoksa bilinçli mi servis edildi

Yeniakit Publisher
2024-06-01 07:49:00 -

Son günlerde Fetö ile ilgili bazı haberler servis ediliyor. Bizler de bunları haber niteliği taşıdığı için manşetlere çekiyoruz. Acaba Fetullah Gülen gerçekten de servis edildiği gibi Pensilvanya’da yok mu? Gerçekten de kayıp olduğu doğru mu? Eleştirmen isimli sosyal medya kullanıcısı bu haberlerin yanlış olduğunu iddia etti.

En son olarak Fetullah Gülen’in ağabeyi Mesih Gülen’in oğlu Ebuseleme Gülen örgüt içi hesaplaşmayı deşifre ederek, “Hocamızı buradan götürdüler” diyerek Pensilvanya’dan bir video yayınladı. Kimi haberlerde de Gülen’in öldüğü iddiaları yayıldı.

Bu haberlerle FETÖ’nün öldüğü ve örgütün dağıldığı vurgulandı. Ancak binlerce takipçisi bulunan ‘Eleştirmen’ isimli bir sosyal medya kullanıcısı bunların doğru olmadığını iddia etti. Eleştirmenin iddiaları videoda…

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Yorumlar

Geber koca domuz!!!

Geberdiyse, cehennemde odunu bitmesin. İtleri de en kısa sürede kirli donunu kokladıkları bu iğrenç domuzun yanına varsın!

Münir

Dikkatli olunması lâzım. Bu itler devletime, milletime ve samimî mensuplarına ihanet etti. İnsan görünümlü şeytan bunlar.
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