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Gündem İran: ABD güçlerini Ürdün halkının desteğiyle vurduk
Gündem

İran: ABD güçlerini Ürdün halkının desteğiyle vurduk

Yeniakit Publisher
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İran: ABD güçlerini Ürdün halkının desteğiyle vurduk

İran Devrim Muhafızları, yayımladığı açıklamada Ürdün'deki ABD askeri unsurlarının ve uçaklarının, "Ürdün halkından alınan istihbarat desteğiyle" hedef alındığını öne sürdü. Açıklamada Ezrak bölgesindeki sığınakların vurulduğu, Akabe Havalimanı'ndaki ABD uçaklarının da balistik füzelerle hedef alındığı iddia edildi.

İran Devrim Muhafızları, Ürdün'de bulunan ABD askeri unsurlarına yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildiğini ileri sürdü. Kurum tarafından yayımlanan açıklamada, saldırıların Ürdün halkından sağlanan istihbarat desteği sayesinde düzenlendiği iddia edildi.

"20 sığınak tam isabetle vuruldu" iddiası

Devrim Muhafızları açıklamasında, Ezrak bölgesinde ABD ordusunun konuşlandığı 20 sığınağın hedef alındığı öne sürülerek, "Samimi iş birliğiniz ve sağladığınız isabetli bilgiler sayesinde İslam savaşçıları Ezrak bölgesindeki 20 sığınağı tam isabetle vurdu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca saldırılarda çok sayıda ABD askerinin öldürüldüğü de iddia edildi.

ABD uçaklarının hedef alındığı öne sürüldü

İran, "Nasr 2 Operasyonu"nun 21. dalgası kapsamında Akabe Havalimanı'nda bulunan ABD ordusuna ait C-17 nakliye uçakları ile P-8 komuta ve kontrol uçaklarının balistik füzelerle hedef alındığını ileri sürdü.

Açıklamada, söz konusu uçakların bir bölümünün ağır hasar aldığı iddia edildi.

Ürdün halkına teşekkür mesajı

Devrim Muhafızları açıklamasında doğrudan Ürdün halkına hitap ederek, operasyonların başarısında verilen desteğin önemli rol oynadığı savunuldu.

Açıklamada, "Değerli Ürdün halkına ve sadık mücahit askerlerine, sağladığınız bilgiler ve iş birliği için teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

ABD'den ve Ürdün'den açıklama gelmedi

İran'ın söz konusu açıklamalarına ilişkin ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile Ürdün makamlarından henüz resmi bir doğrulama veya açıklama yapılmadı. 

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