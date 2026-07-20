Filistin'in dostu İspanya dünya kupasının sahibi oldu! Siyonistler üzgün

2026 FIFA Dünya Kupası'nın sahibi İspanya oldu. New Jersey'deki MetLife Stadı'nda oynanan finalde Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup eden İspanya Milli Takımı, tarihindeki ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu ilan etti.

İki takımın da kontrollü başladığı mücadelede ilk yarıda gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda da savunmalar ön plana çıkarken, normal sürede eşitlik bozulmayınca karşılaşma uzatmalara gitti.

Uzatma dakikalarında Arjantin, Enzo Fernandez'in ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. 97. dakikada Nico Williams'ın golü faul gerekçesiyle iptal edilirken, oyuna sonradan giren Ferran Torres ikinci uzatma devresinde attığı golle İspanya'yı öne geçirdi. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve "La Roja" kupaya uzanan taraf oldu.

Bu sonuçla İspanya ikinci kez dünya şampiyonluğunu kazanırken, Arjantin ise Katar 2022'nin ardından üst üste ikinci kupasını alma fırsatını değerlendiremedi.

Gazze çıkışlarıyla dikkat çekmişti

İspanya hükümeti, Gazze'de yaşanan insani kriz nedeniyle İsrail hükümetine yönelik sert eleştirileri ve Filistin'e verdiği siyasi destekle son dönemde uluslararası kamuoyunda öne çıkan ülkeler arasında yer aldı.

Final öncesi Arjantin'e destek mesajları

Final karşılaşması öncesinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yanı sıra Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Arjantin'e destek mesajları paylaştığı bildirildi.

Ayrıca İsrail'in Arjantin Büyükelçisi Shimon Axel Wahnish'in de final öncesinde Arjantin Milli Takımı'na destek ziyaretinde bulunduğu kamuoyuna yansıdı.

İspanya'nın kupayı kazanmasının ardından sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, Gazze konusunda Filistin'e destek veren İspanya'nın şampiyonluğunu bu siyasi tartışmalar üzerinden değerlendiren paylaşımlar yaptı. Final, futbol başarısının yanı sıra uluslararası siyasetteki yansımalarıyla da gündem oluşturdu.