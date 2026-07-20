  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
AHBAP – Babala hattı bilirkişi raporunda! 252 milyonluk para trafiği Yolsuzluk operasyonunda 31 gözaltı! Akit, CHP’li Fatma Kaplan’ın skandalını aylar önce yazmıştı Türkiye yeni güne operasyonla uyandı! Belediye başkanı ve eşi gözaltına alındı Koç'un oteline övgü, başkasına 'rant' suçlaması! Karahasanoğlu çifte standardı yazdı 6.314 banka hesabına anlık bloke Devlet el koydu İran: ABD güçlerini Ürdün halkının desteğiyle vurduk Filistin'in dostu İspanya dünya kupasının sahibi oldu! Siyonistler üzgün Rusya Türkiyeli şirkete ait yük gemisinde facia: 5 ölü, 5 kayıp İran'ın operasyonları ABD'ye ağır darbe vurdu! Kayıp askerin kalıntıları bulundu, bir asker daha öldü 20 Temmuz 2026: Günün Ayet ve Hadisi
Sağlık Türkiye’de bir ilk! G5 MitraClip teknolojisi Medipol’de kullanıldı
Sağlık

Türkiye’de bir ilk! G5 MitraClip teknolojisi Medipol’de kullanıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Kalp kapak hastalıklarının tedavisinde kullanılan yeni nesil “G5 MitraClip” teknolojisi ilk kez Türkiye’de Medipol’de uygulanmaya başlandı. Medipol Sağlık Grubu’ndan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, açık kalp ameliyatı olamayan hastalar için geliştirilen yeni sistemin tedavi başarısını ve hasta konforunu artırdığını belirterek, “Amacımız dünyadaki en son teknolojiyi ülkemizdeki hastalarla buluşturmak. G5 teknolojisini Türkiye’de ilk kullanan merkez olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Açık kalp ameliyatı olamayacak hastalar için umut olan MitraClip tedavisinde yeni bir dönem başladı. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, Türkiye’de ilk kez kullanılan yeni nesil G5 MitraClip teknolojisinin ileri mitral ve triküspit kapak yetersizliklerinin tedavisinde önemli avantajlar sunduğunu belirterek, “Teknolojideki her gelişme tedavi başarısını ve hastaların yaşam kalitesini artırıyor. Hedefimiz dünya standartlarındaki yenilikleri hastalarımıza en kısa sürede sunabilmek” ifadelerini kullandı.

 

TÜRKİYE’DE İLK KEZ G5 TEKNOLOJİSİ KULLANILDI

Kalp kapak hastalıklarının girişimsel tedavisinde kullanılan en yeni nesil G5 MitraClip teknolojisinin Türkiye’de ilk kez Medipol’de uygulandığını belirten Prof. Dr. Boztosun, amaçlarının dünyadaki son teknolojileri vakit kaybetmeden Türkiye’deki hastaların hizmetine sunmak olduğunu söyledi. Prof. Dr. Boztosun, “Medipol Kardiyoloji ailesi olarak dünya standartlarındaki yenilikleri yakından takip ediyor ve hastalarımıza en güncel tedavi seçeneklerini sunmaya çalışıyoruz. Yeni nesil teknolojiler sayesinde hem işlem başarımız hem de uzun dönem hasta uyumu daha da artıyor” dedi.

 

AÇIK AMELİYAT OLAMAYAN HASTALAR İÇİN ÖNEMLİ ALTERNATİF

MitraClip yönteminin özellikle açık kalp ameliyatı açısından yüksek risk taşıyan hastalarda tercih edildiğini ifade eden Prof. Dr. Boztosun, “İleri derecede mitral kapak ve triküspit kapak yetersizliği bulunan, eşlik eden hastalıkları nedeniyle cerrahi şansı olmayan hastalarda bu yöntemi başarıyla uyguluyoruz. Halk arasında ‘mandallama yöntemi’ olarak bilinen bu girişimle kapaktaki kaçak azaltılarak hastaların yaşam kalitesi önemli ölçüde artırılabiliyor. Cerrahi hâlâ altın standart tedavi yöntemidir ancak uygun olmayan hastalar için bu teknoloji güçlü bir alternatif sunuyor” diye konuştu.

 

GENÇ EKİP, DENEYİM VE SON TEKNOLOJİ BİR ARADA

Tedavide başarının yalnızca teknolojiyle değil, deneyimli ekip çalışmasıyla mümkün olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Boztosun, “Genç hekimlerin enerjisini, deneyimli ekibimizin bilgi birikimiyle birleştirerek hastalarımıza en iyi hizmeti vermeyi hedefliyoruz. Dünyada kullanılan en güncel teknolojilerin ülkemizde de uygulanabiliyor olması hem hastalarımız hem de sağlık sistemimiz açısından önemli bir kazanım. Önceliğimiz, hastalarımızı en güvenli ve en etkili yöntemlerle tedavi ederek yaşam kalitelerini artırmaktır” ifadelerini kullandı.

Siyonist ablukanın faturası: 10 bin su çiçeği vakası! Gazze'de 1 çocuk su çiçeğinden öldü
Siyonist ablukanın faturası: 10 bin su çiçeği vakası! Gazze'de 1 çocuk su çiçeğinden öldü

Gündem

Siyonist ablukanın faturası: 10 bin su çiçeği vakası! Gazze'de 1 çocuk su çiçeğinden öldü

Anne hastaneye yetişemedi, sağlık ekibi bebeği ambulansta doğurttu
Anne hastaneye yetişemedi, sağlık ekibi bebeği ambulansta doğurttu

Sağlık

Anne hastaneye yetişemedi, sağlık ekibi bebeği ambulansta doğurttu

İlk 5 ayda 11 milyonu aştı: SMH milyonlara sağlık dağıtıyor
İlk 5 ayda 11 milyonu aştı: SMH milyonlara sağlık dağıtıyor

Gündem

İlk 5 ayda 11 milyonu aştı: SMH milyonlara sağlık dağıtıyor

Erken tanı ve sağlıklı yaşam uyarısı! 'Tip 2 diyabetin yüzde 80’i önlenebilir'
Erken tanı ve sağlıklı yaşam uyarısı! 'Tip 2 diyabetin yüzde 80’i önlenebilir'

Sağlık

Erken tanı ve sağlıklı yaşam uyarısı! 'Tip 2 diyabetin yüzde 80’i önlenebilir'

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23